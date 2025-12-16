自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾執導《時代革命》！導演周冠威新片《自殺通告》涉「國家安全」香港不給上

香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾執導《幻愛》的香港導演周冠威，來台拍攝的新作《自殺通告》送交香港電檢審查多時，始終未獲結果。他日前來台時也曾透露仍在等待審批進度，未料今（16）日親自在社群平台證實，該片已遭港府以「涉及國家安全」為由，正式拒絕上映。

香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）

周冠威指出，《自殺通告》於今年8月提交香港電影檢查，歷經超過4個月的等待後，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。他並轉述電檢部門意見，指檢查員在全面評估後認為，「影片上映將不利於《國家安全條例》第10（2）（d）條，因此不宜公映，同時提醒若未經核准擅自放映，最高可被判處港幣100萬元罰款及3年監禁。」

香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）

對此，周冠威表示已諮詢法律意見，曾考慮提出司法覆核，但律師認為在現行環境下，控告政府難有實質效果，若最終敗訴，更可能須承擔高額訴訟費用，風險不容忽視。

台片《自殺通告》遭港府禁映。（本萃電影提供）台片《自殺通告》遭港府禁映。（本萃電影提供）

《自殺通告》結合懸疑與驚悚元素，由黃秋生、林予晞、白潤音等人主演，以菁英私立學校為舞台，聚焦高壓教育體制下潛藏的結構性問題與人性陰影。周冠威無奈表示，該片原是以市場為導向的商業類型電影，如今卻在被動情況下被定性為「政治事件」，甚至被判斷為危及國家安全，這樣的結果令人唏噓。

香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）

作品無法在香港上映，周冠威坦言內心十分痛苦，畢竟作品凝聚了眾多創作者的心血，卻無法在家鄉與觀眾見面，難免感到失落與悲傷。即便如此，他強調不會因此停下腳步，會繼續拍電影，並期待《自殺通告》終有一天能在香港公開放映。他也寫道，自己仍然相信香港的未來，「神不會放棄香港，我也不會。」

外界推測電影在港上映受阻，可能與周冠威過去曾參與拍攝《十年》及反送中紀錄片《時代革命》有關，後者還曾奪得第58屆金馬獎最佳紀錄片。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中