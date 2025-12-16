曾執導《時代革命》！導演周冠威新片《自殺通告》涉「國家安全」香港不給上

香港導演周冠威來台拍攝《自殺通告》，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。（記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾執導《幻愛》的香港導演周冠威，來台拍攝的新作《自殺通告》送交香港電檢審查多時，始終未獲結果。他日前來台時也曾透露仍在等待審批進度，未料今（16）日親自在社群平台證實，該片已遭港府以「涉及國家安全」為由，正式拒絕上映。

周冠威指出，《自殺通告》於今年8月提交香港電影檢查，歷經超過4個月的等待後，最終收到政府回函，通知電影未獲發上映核准證明。他並轉述電檢部門意見，指檢查員在全面評估後認為，「影片上映將不利於《國家安全條例》第10（2）（d）條，因此不宜公映，同時提醒若未經核准擅自放映，最高可被判處港幣100萬元罰款及3年監禁。」

對此，周冠威表示已諮詢法律意見，曾考慮提出司法覆核，但律師認為在現行環境下，控告政府難有實質效果，若最終敗訴，更可能須承擔高額訴訟費用，風險不容忽視。

《自殺通告》結合懸疑與驚悚元素，由黃秋生、林予晞、白潤音等人主演，以菁英私立學校為舞台，聚焦高壓教育體制下潛藏的結構性問題與人性陰影。周冠威無奈表示，該片原是以市場為導向的商業類型電影，如今卻在被動情況下被定性為「政治事件」，甚至被判斷為危及國家安全，這樣的結果令人唏噓。

作品無法在香港上映，周冠威坦言內心十分痛苦，畢竟作品凝聚了眾多創作者的心血，卻無法在家鄉與觀眾見面，難免感到失落與悲傷。即便如此，他強調不會因此停下腳步，會繼續拍電影，並期待《自殺通告》終有一天能在香港公開放映。他也寫道，自己仍然相信香港的未來，「神不會放棄香港，我也不會。」

外界推測電影在港上映受阻，可能與周冠威過去曾參與拍攝《十年》及反送中紀錄片《時代革命》有關，後者還曾奪得第58屆金馬獎最佳紀錄片。

