娛樂 最新消息

跨界美聲天王台北站攜手「島嶼的鑽石」 打造限定音樂盛宴

美國美聲天王喬許葛洛班將登上台北國際會議中心，為世界巡演揭開亞洲序幕。（TIMELESS ASIA提供）美國美聲天王喬許葛洛班將登上台北國際會議中心，為世界巡演揭開亞洲序幕。（TIMELESS ASIA提供）

〔記者許世穎／台北報導〕享譽全球的美國美聲天王喬許葛洛班（Josh Groban）正式宣布，將登上台北國際會議中心，為「GEMS」世界巡演揭開亞洲序幕。消息曝光後立刻在台灣樂迷間引發熱烈關注，主辦單位也進一步公布，台北場將特別攜手台北愛樂管弦樂團同台演出，以磅礡的現場管弦樂編制，重新詮釋他橫跨20年的經典作品。

喬許葛洛班以渾厚溫潤、情感充沛且極具穿透力的嗓音聞名國際，音樂風格橫跨古典跨界、抒情流行與音樂劇領域。《You Raise Me Up》、《To Where You Are》、《Evermore》等代表作，無論在何種編制下皆展現截然不同的情感層次與生命力。

近年來，喬許葛洛班持續與世界級管弦樂團合作，包含2024年受邀於紐約愛樂年度開季音樂會獻唱，證明其在大型管弦樂編制中依然游刃有餘、魅力十足。此次與台北愛樂的合作，將以更壯麗、立體的聲響，帶來超越錄音室版本、媲美百老匯與國際頂級殿堂的現場體驗。

台北愛樂管弦樂團，今年邁入成軍40週年，曾被譽為「島嶼的鑽石」。（TIMELESS ASIA提供）台北愛樂管弦樂團，今年邁入成軍40週年，曾被譽為「島嶼的鑽石」。（TIMELESS ASIA提供）

本次與喬許葛洛班同台的台北愛樂管弦樂團，今年邁入成軍40週年，長年以精湛水準與豐富的國際演出經驗深獲肯定，曾被譽為「島嶼的鑽石」。1993年，台北愛樂登上維也納愛樂金色大廳演出，寫下華人樂團首度站上此音樂殿堂的歷史紀錄，之後也持續受邀巡演歐、美、亞各大音樂廳與藝術音樂節，是台灣最具代表性的管弦樂團之一。

此次跨界合作，被視為美聲與交響能量的重量級結合，從細膩低吟到震撼全場的高昂旋律，「GEMS World Tour」台北場將以完整而華麗的編制，呈現喬許葛洛班多首傳世金曲。這不僅是他世界巡演的重要里程碑，更是台灣樂迷難得一見、能近距離感受國際級美聲，與頂尖管弦樂團同台演出的珍貴時刻。

「Timeless Asia x Hype Records Presents：Josh Groban – GEMS World Tour Taipei」將於2026年2月11日晚間在台北國際會議中心隆重登場，門票現正於KKTIX熱賣中。更多演出資訊，請關注主辦單位Timeless Asia官方Facebook與IG。

