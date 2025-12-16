自由電子報
娛樂 最新消息

汪小菲帶孕妻馬筱梅來台！ 李進良一句話洩「再當爸」心情

〔記者李紹綾／台北報導〕李進良擔任整形外科醫療影集《整形過後》醫療顧問，今（16日）與監製温昇豪出席宣傳記者會，話題從戲裡一路聊到戲外，被問好友汪小菲最近又升格當爸，有沒有特別分享喜悅？他妙答：「我看他走路都笑笑的，還要分享嗎？」

李進良（右）與監製温昇豪出席宣傳《整形過後》記者會。（記者胡舜翔攝）李進良（右）與監製温昇豪出席宣傳《整形過後》記者會。（記者胡舜翔攝）

李進良透露，《整形過後》首映時，「北京的好友」就曾特地飛來台灣力挺，被追問這位「北京的好友」是不是汪小菲，李進良打哈哈回：「不知道耶！我北京只有一個朋友。」他也透露，對方看完影集後大讚質感不輸中國電影水準，讓他相當開心。至於汪小菲是否有帶老婆馬筱梅到診所「修修臉」？李進良毫不避諱地笑回：「北京的朋友在直播有說，他的眼袋是我做的。」

談到拍戲過程，李進良自嘲原本也想下海演出，但自認「臉不行」，乾脆改當温昇豪的「手替」，負責縫線、綁線等專業手技，「我手還可以啦」，他也揭密首集選擇以俗稱「螞蟻腰」的浮肋手術開場，是因為一開始就想讓觀眾知道：「這部戲玩真的。」靈感甚至來自美劇《整形春秋》，當年用新穎手術手法迅速抓住觀眾目光。

身為第一線醫師，李進良也分享東西方審美差異。（記者胡舜翔攝）身為第一線醫師，李進良也分享東西方審美差異。（記者胡舜翔攝）

身為第一線醫師，李進良也分享東西方審美差異，他直言，許多客戶指定想要「張榕容的臉」，並非恭維，而是反映東方人普遍嚮往混血、立體的西方美感，像是鼻子更挺、雙眼皮更明顯；等臉部調整到位後，才會開始追求身材線條。反觀西方人，因為五官本就立體，反而更常選擇隆胸、豐臀等身體手術。

温昇豪笑稱李進良行醫是屬於「勸退型」。（記者胡舜翔攝）温昇豪笑稱李進良行醫是屬於「勸退型」。（記者胡舜翔攝）

温昇豪表示李進良行醫是屬於勸退型，「他就像《整形過後》劇中張榕容的角色，常常會說服客人哪裡不用做」，李進良話鋒一轉認為，其實像温昇豪這種外型才需要進整形診所，「帥氣的外貌更應該要維持，但如果說他要改變哪裡？我是覺得不需要」。

談到《整形過後》的起點，李進良透露靈感其實不是「為了拍戲才開始做田調」，而是他與温昇豪十年來日常聊天、交換醫療現場與人性故事累積而來。

得知收視開紅盤，首任監製的温昇豪（左）則感性表示，這部作品是「歷時十年、一路從想像走到成形的結晶」。圖右為李進良。（記者胡舜翔攝）得知收視開紅盤，首任監製的温昇豪（左）則感性表示，這部作品是「歷時十年、一路從想像走到成形的結晶」。圖右為李進良。（記者胡舜翔攝）

得知收視開紅盤，首任監製的温昇豪則感性表示，這部作品是「歷時十年、一路從想像走到成形的結晶」，從角色、案例到手術細節都不只是在談變美，更是把「人為什麼想改變」搬上檯面。他也感謝觀眾支持，直言團隊最想傳遞的是：「整形從來不只是外表，更多時候是在修補人生的裂縫。」

由六魚文創出品、温昇豪監製，六魚文創與絡思本娛樂聯合製作，《最佳利益》導演林立書執導的《整形過後》，每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

點圖放大body

