娛樂 最新消息

温昇豪即興演出高校師 黃偉晉讚嘆：老師很會玩

温昇豪即興演出高校師愛玩諧音哏。（映底子國際傳媒股份有限公司）

〔記者林欣穎／台北報導〕陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本化身時空探員，錄製沉浸式兼戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，今（16日）推出「節目設計花絮」，揭開實境節目不喊卡背後需要做的努力和突破。

《百分之一相對論》結合了戲劇和密室逃脫、劇本殺元素，在嘉義大林鎮、北投中心新村和台北藝術大學重新打造大範圍拍攝場景，突破密室逃脫室內限制，也打破綜藝節目的拍攝公式，甚至留下在北投拍攝的場景，開播前就開始營運與節目結合的密室逃脫場館，建立突破次元的IP，開創台灣實境節目新局。

在最新曝光的花絮當中呈現出實境節目背後要做的努力和意外效果，導演郭方儒坦言，要在「戲劇」的沉浸感和「綜藝」的節目效果間取捨觀眾的喜好需要下不少功夫：「每個觀眾都有不同的喜好，接受度不太一樣，要怎麼去平衡節目上呈現給觀眾要做很多選擇。」

第一次嘗試實境演出的演員温昇豪拿捏有術，在花絮中可以看到他邊以老師角色演出邊即興講出諧音哏笑話，「你們待會可以先自習，窒息」，讓身為闖關的探員黃偉晉接哏吐出「老師很會玩」製造出意外的節目效果，對於這樣的即興表演，温昇豪開心表示，「現場即興演出大家會用眼神交流，對到的時候都會抓到對方的點，知道自己該收該放，互相丟球，很好玩，是很好的一個工作狀態。」

《百分之一相對論》拍三年打造沉浸感，宋偉恩讚很有感。（映底子國際傳媒股份有限公司）《百分之一相對論》拍三年打造沉浸感，宋偉恩讚很有感。（映底子國際傳媒股份有限公司）

節目中探員宋偉恩被第三單元「梅花梅花幾月開」飾演高中老師的姚以緹點名痛罵「不准講話」並趕出教室罰站，還被要求和一起罰站的學生演員潘永安、陳品瑄做出懲罰「擺出性感姿勢」，讓原本嚴肅的氣氛瞬間變得搞笑，宋偉恩直接繃不住噴笑跪地，事後回想他笑說：「原本以為有什麼支線任務要完成，可能要被體罰還是又要被嚇，沒想到這個學校的老師口味這麼『特別』，害我當下有一種『我是誰？我在哪？』的感覺。」

