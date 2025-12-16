自由電子報
娛樂 星座

唐綺陽嘆2025沒人好過 曝光2026運勢嗨喊期待

星座專家唐綺陽曝光2026運勢。（翻攝自臉書）星座專家唐綺陽曝光2026運勢。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕大家的2025年過得如何？星座專家唐綺陽在社群平台發文，指出2025年受到五星移位劇烈影響，對很多人來說都不太好過，某些人生命當中出現頻繁變動及無力感，不過現在2025年已經進入最後一個月，面對即將來臨的2026年，整體能量將出現明顯轉折。唐綺陽認為2026年氛圍將變得明亮，她本人甚至非常期待新的一年來臨。

「真不可思議…再過半個月，我們就一腳跨進了2026年，時間過得真快。」唐綺陽指出，回顧2025年的五星移位，簡直天搖地動，她說：「天、海、冥形成的小三角，正在改寫所有人的命運，土海連袂進牡羊又回雙魚，也昭示著氛圍丕變，令人七葷八素中，親近的人變了、離開了，不能再寄託了，以為能成之事也化為烏有，更有人事業、名聲風雲變色，充分展現，人生不由自己掌控的無奈…」。

唐綺陽認為2026是值得展望的一年。（翻攝自臉書）唐綺陽認為2026是值得展望的一年。（翻攝自臉書）

話鋒一轉，唐綺陽長舒一口氣認為好在2026年是值得展望的一年，她更表示會是一個「很嗨的年」。唐綺陽預告，火象能量迥異於水象，會讓整體社會氣氛變得嗨起來，能量也會讓大家對很多事情躍躍欲試，唐綺陽說，如果心中起心動念想做些什麼，就大膽做做看，所有劇情顯化速度會變得非常快，讓人感到相當期待。

唐綺陽表示，自己相當期待2026年來臨，因為她個人喜歡「乾脆、光明正大」，對於模糊的事情感到「受夠了」，所以特別期待新的一年來臨。

☆民俗說法僅供參考☆

