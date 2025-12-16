半世紀浪漫獻給臺灣 空中補給「活到老唱到老」不是口號下個月再來

空中補給合唱團不僅是台灣演唱會史上最早來台開唱的西洋流行樂團之一，更累積超過17次來台演出紀錄。（全球音樂經紀有限公司 提供）

〔記者許世穎／台北報導〕最愛台灣的西洋「灶咖天團」（指來台頻繁像進自家灶咖）空中補給合唱團（Air Supply）宣布，將於明年1月再度來台，登上台北國際會議中心（TICC）開唱，攜全新巡演《空中補給50週年巡迴演唱會》與樂迷一同慶祝成軍50週年，重返半世紀以來最浪漫動人的旋律時光。

被譽為「西洋樂壇長青樹」的空中補給合唱團，在迎來成軍50週年的重要里程碑之際，同步啟動新專輯與世界巡演計畫，台北站也正式列入行程。多次訪台的他們，早已被台灣歌迷視為最親切的西洋「灶咖天團」，不僅是台灣演唱會史上最早來台開唱的西洋流行樂團之一，更累積超過17次來台演出紀錄，堪稱無人能及。

由吉他手葛拉漢羅素與主唱羅素希區考克組成的空中補給合唱團，出道至今已發行超過30張專輯，全球銷量突破一億張。《Lost in Love》、《All Out of Love》、《Even the Nights Are Better》、《Making Love Out of Nothing at All》等代表作，早已成為無數樂迷青春記憶中的不朽情歌，也讓他們在四、五、六年級世代乃至年輕聽眾間，持續保有跨世代的傳唱影響力。

縱橫歌壇50年，兩位成員雖已年逾70歲，對音樂創作與現場演出的熱情依舊不減。主唱羅素表示，能夠長年站在舞台上，最大動力來自對音樂的熱愛、彼此深厚的情誼，以及一路相伴的忠實歌迷。他們目前仍維持每年超過130場演出的驚人節奏，展現經典樂團歷久彌新的舞台魅力。

談及創作理念，葛拉漢也分享，唯有真誠，才能寫出真正打動人心的作品，音樂的力量來自真實情感，而非形式或來源。多年來，他們的音樂陪伴無數台灣樂迷成長，每次來台演出總吸引不同世代齊聚朝聖。兩位成員也多次表達對台灣歌迷的感謝，表示台下合唱的歌聲、滿場的掌聲與歡呼，始終令他們深受感動，「台灣的溫暖與忠誠，讓每一次演出都成為值得珍藏的回憶。」

相隔兩年再度來台，空中補給合唱團也分享對台北城市與美食的喜愛，過往常特地造訪台北101，品嘗牛肉麵、小籠包等在地小吃，城市氛圍與文化魅力讓他們一次次留下深刻印象。自1983年首次來台以來，樂團與台灣建立深厚情感連結，其中曾與台北交響樂團合作的現場演出，更被視為最難忘，也最珍貴的回憶之一。

展望未來，迎接50週年的空中補給合唱團也同步展開多項全新計畫，包括錄音室新專輯、預計於明年開拍的樂團傳記電影，以及正在倫敦籌備中的百老匯音樂劇，全面啟動下一個創作篇章，為這支柔情搖滾傳奇寫下嶄新的黃金里程碑。

空中補給50週年巡迴演唱會-臺北站將於2026年1月7日晚間19:30在TICC臺北國際會議中心開唱，購票請洽KKTIX及全台全家便利商店。

