自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

龍千玉女兒過世13年「首度入夢」 正式澄清輕生傳言

龍千玉演唱會記者會。（記者潘少棠攝）龍千玉演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天后龍千玉出道48年，終於將舉辦首場個唱《男人情女人心演唱會》，明年4月25日在台中中興大學惠蓀堂登場，今天她穿著性感紅禮服現身記者會，邀請猛男助陣炒熱氣氛，提到家人時更數度感性噴淚，除了感謝媽媽鼓勵她開唱，也透露會為已逝女兒保留一個位置。

龍千玉演唱會記者會邀來猛男助陣。（記者潘少棠攝）龍千玉演唱會記者會邀來猛男助陣。（記者潘少棠攝）

龍千玉透露，女兒離開13年來從來沒夢過她，前幾天女兒卻入夢了，「她沒有說話，坐在我對面笑笑的，彷彿在關心媽媽終於要開演唱會了」她也分享，女兒生前最喜歡的歌曲是《忘川河》，「那是一首寫前世今生的歌，不願意喝孟婆湯去投胎。」這次會將這首歌排入歌單。

龍千玉演唱會記者會邀來猛男助陣。（記者潘少棠攝）龍千玉演唱會記者會邀來猛男助陣。（記者潘少棠攝）

談到終於要舉辦大型個唱，龍千玉難掩激動表示：「很感動也很感恩，48年真的不是很短的時間。」其實這麼多年來，她常常被問要不要開演唱會？她嘴巴上沒鬆口，但心中早已決定「不要開」，因為擔心壓力太大、自律神經會失調，「但媽媽跟我說，妳要等到什麼時候？」這次終於點頭答應。

龍千玉演唱會記者會；左起江志豐、龍千玉 龍媽媽。（記者潘少棠攝）龍千玉演唱會記者會；左起江志豐、龍千玉 龍媽媽。（記者潘少棠攝）

記者會上，高齡90歲的龍媽媽與弟弟江志豐驚喜現身力挺，讓龍千玉當場淚崩，哽咽表示：「這場演唱會是為母親而唱，媽媽90歲了，能唱給她聽，我今生已無遺憾。」至於兒子與媳婦會不會到場？她笑說他們只回了「到時候再看」五個字，「現在小孩都有自己的想法，我給予尊重，說不定會給我驚喜。」

龍千玉等48年開唱感性落淚。（記者潘少棠攝）龍千玉等48年開唱感性落淚。（記者潘少棠攝）

此外，龍千玉正式公開澄清女兒輕生的傳言，透露女兒是意外離世的，她難過表示：「我很怕女兒受苦，雖然真相大白後我還是很痛苦、很悲傷，但至少我知道她不是不要媽媽。」只能接受一切都是老天爺的安排，她也表示其實早已知道真相，只是當年真的太難過了，無法一一解釋這些事情，龍千玉也呼籲：「如果親人過世，一定要找朋友聊天、抒發情緒，慢慢地，真的就不會那麼痛苦了。」

龍千玉演唱會記者會。（記者潘少棠攝）龍千玉演唱會記者會。（記者潘少棠攝）

龍千玉「男人情女人心演唱會」門票12月23日年代售票與四大超商同步開賣。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中