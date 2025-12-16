自由電子報
娛樂 最新消息

（影）李進良祝福前妻新戀情 誇小禎小7歲男友：比大谷翔平更有味道

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪監製、主演的整形外科醫療影集《整形過後》開播後收視開紅盤，今（16日）與擔任醫療顧問的李進良出席記者會。李進良心情明顯不錯，聊到前妻小禎與小7歲男友Alan的新戀情，他大方送祝福，「替她開心，他比大谷翔平更有味道」，不忘笑虧：「因為廚師有廚師的味道。」

温昇豪（左）、李進良出席記者會。（記者胡舜翔攝）温昇豪（左）、李進良出席記者會。（記者胡舜翔攝）

影集播出後不只觀眾有感，連診所也直接「有感」，李進良透露，播出後諮詢量暴增，還出現不少指定款，「都說想要張榕容的臉、安心亞的身材」，他也分享東西方審美差異，直言東方人多半嚮往混血立體感，西方人則更常調整身材線條。

劇中艾怡良的隆乳情節引發討論，李進良認為這正是角色「情感自信」的關鍵，還特別點名温昇豪有一幕盯著成果、只用一聲「哇鳴」就演出醫師的成就感，「那一幕我覺得很精彩」。

温昇豪出席記者會。（記者胡舜翔攝）温昇豪出席記者會。（記者胡舜翔攝）

被問温昇豪是否需要「進廠維修」？兩人再度互虧。温昇豪笑喊想改大小眼，李進良立刻回擊：「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了。」逗得現場大笑。温昇豪也反誇李進良是「勸退型醫師」，常說服病人哪裡其實不用動。

除了專業顧問，李進良更親自下海，擔任温昇豪的「手替」，把縫線、綁線等真實醫療手技直接帶進鏡頭。他也透露，首集選擇「浮肋手術」開場，就是想讓觀眾一眼知道：「這部戲玩真的。」

李進良出席記者會。（記者胡舜翔攝）李進良出席記者會。（記者胡舜翔攝）

李進良的愛女Emma即將在3、4集獻出戲劇處女秀，飾演温昇豪的女兒。李進良笑說全家都會準時收看，邀前妻小禎與新男友Alan一起看也沒問題，語氣滿是爸爸的驕傲，他有女萬事足的說：「對我而言她的表現已出乎想像，但離專業演員仍有進步空間，希望大家多多給她指導，下週親友團會一起看，也會邀媽媽一起看，邀新男朋友來看也都沒問題。」

聊到女兒Emma的近況，李進良透露她為了多陪伴爺爺奶奶，暫時擱置出國念書計畫，選擇留在台灣就讀輔大，對此他相當支持，直言台灣的教育環境一點也不輸國外，未來若女兒想持續往演藝圈發展，他也會全力力挺。

body

