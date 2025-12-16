自由電子報
娛樂 最新消息

張棋惠豁出去扮王世堅 曾莞婷錄影失控「大噴奶」男星看傻

陳漢典、Lulu、風田、曾莞婷、于美人、楊銘威、黃偉晉玩耶誕派對。（TVBS提供）陳漢典、Lulu、風田、曾莞婷、于美人、楊銘威、黃偉晉玩耶誕派對。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵、曾莞婷、陳漢典、楊銘威、風田、黃偉晉錄製網路節目《明星開拍中》，適逢耶誕節，在節目中擔任製作人的Lulu發想出交換禮物企劃，找來張棋惠、琳妲、林進、張睿家、花花、Amanda等人，並由于美人主持、辦了一場無厘頭的「爛禮物交換之現在不准笑」，其中，曾莞婷還因忍笑失敗現場「吐奶」。

張棋惠扮王世堅登場。（翻攝自YT）張棋惠扮王世堅登場。（翻攝自YT）

曾莞婷（中）爆笑失控噴奶。（翻攝自YT）曾莞婷（中）爆笑失控噴奶。（翻攝自YT）

派對規定眾人要嚴肅不能笑，否則就要面臨懲罰，來賓使出渾身解數打扮，班底成員們則在底下嘴含著牛奶忍笑，張棋惠以王世堅形象登場，一出場曾莞婷瞬間就爆笑出聲，嘴裡的牛奶噴洩而出，還瞄準桌上的菜餚，讓一旁的楊銘威無言以對，直呼怎麼就噴在菜上。

Lulu接受「闊嘴器」懲罰。（翻攝自YT）Lulu接受「闊嘴器」懲罰。（翻攝自YT）

Lulu登場時則帶著蛙鏡還一副要去潛水的裝扮，一與其他人對視Lulu就先笑出聲，慘被淘汰的她接受「闊嘴器」懲罰，還要搭配唸繞口令。

曾莞婷爆笑失控噴奶。（翻攝自YT）曾莞婷爆笑失控噴奶。（翻攝自YT）

張棋惠見狀完全抵擋不住笑意、大噴牛奶，曾莞婷看了又忍不住噴了一次，直接進入懲罰環節。曾莞婷選擇拿5000元出來贊助製作費，保護她完美的女神形象；張棋惠則豁出去，頂著王世堅的髮型絲襪套頭，表情扭曲又搞笑，完全沒有偶像包袱。

眾人拍攝《明星開拍中》豁出去使出渾身解數搞笑。（TVBS提供）眾人拍攝《明星開拍中》豁出去使出渾身解數搞笑。（TVBS提供）

