娛樂 最新消息

台灣之光+1！伊林璽皓率隊征戰曼谷 高空馬戲國際賽奪1金3銀

璽皓（後排）率團赴泰國參賽，為台灣爭光。（懸浮製作提供）璽皓（後排）率團赴泰國參賽，為台灣爭光。（懸浮製作提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕長期深耕表演藝術創作的伊林娛樂藝人璽皓，日前率領台灣團隊前往泰國曼谷，參加「AIRSTARSAerialArtCompetition」國際高空馬戲賽事，9位台灣參賽者平均年齡僅22歲，一連3天在來自全球200多組選手的激烈競爭中脫穎而出，在5大競賽項目中表現亮眼，勇奪1金3銀共4面獎牌，讓台灣高空馬戲創作站上亞洲國際舞台。

「AIRSTARSAerialArtCompetition」為亞洲重要的高空馬戲與空中藝術國際競賽之一，競賽項目橫跨空中環、綢吊、吊床與手帶等。此次台灣代表隊由2025年成立的高空馬戲團隊「懸浮製作」組成，剛滿22歲的璽皓為創辦人及團長，團隊成員包含6位大學生與3位老師。為備戰此次國際賽事，團隊自今年9月起進行為期3個月的密集創作與排練，出賽計畫亦獲臺北市政府文化局補助支持。

璽皓因參加璀璨之星選秀獲演藝組冠軍進入演藝圈。（伊林提供）璽皓因參加璀璨之星選秀獲演藝組冠軍進入演藝圈。（伊林提供）

璽皓為第10屆《璀璨之星》演藝組冠軍，目前為伊林娛樂旗下藝人，同時也是「懸浮製作」團長，活躍於表演藝術、造型氣球藝術與當代高空馬戲領域，橫跨演藝與創作製作。他參與過多項綜藝節目與戲劇拍攝，並將演藝與舞台經驗延伸至創作視野。璽皓自8歲開始接觸折氣球，18歲起陸續於QualatexColorQuest國際氣球競賽、TIBA國際氣球藝術大會及台灣盃氣球表演比賽等多項賽事獲獎，逐步走入高空馬戲世界。

璽皓個人雖未獲獎，但團隊表現亮眼。（懸浮製作提供）璽皓個人雖未獲獎，但團隊表現亮眼。（懸浮製作提供）

今年璽皓進一步策劃並執行《不落地Unlanded－國際高空馬戲創作與文化交流行動》，帶領青年團隊登上國際舞台。他表示，能在高強度的國際競賽中獲得肯定，代表台灣的年輕創作者已具備走向世界的實力，未來也將持續透過國際競賽交流與合作，拓展台灣高空馬戲的國際視野。

璽皓（後排）率領平均年齡22歲的團隊參賽，贏得4面獎牌。（懸浮製作提供）璽皓（後排）率領平均年齡22歲的團隊參賽，贏得4面獎牌。（懸浮製作提供）

