九把刀來了！《功夫》定檔賀歲「 預告炸裂」 影迷：這一掌我看十遍

〔記者鍾志均／台北報導〕九把刀真的拍了！被粉絲封為「一生必看」的新片《功夫》今（16）正式宣布定檔 2026年2月13日新春賀歲檔，同步釋出前導海報與預告，消息一出立刻在影迷圈炸鍋，直呼：「九把刀宇宙終於開到這一步了！」

柯震東（左）在《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋（右）在暗巷被小混混痛毆。（麻吉砥加提供）

《功夫》耗時兩年、豪砸近3億台幣打造，集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷領銜主演，曾莞婷、高英軒、黃迪揚、嚴藝文驚喜助陣，陣容一字排開就已經很賀歲。

前導預告開場就火力全開，柯震東、朱軒洋飾演的「衰尾高中生」慘遭圍毆，下一秒牆壁直接被一掌震碎，由戴立忍飾演的神秘流浪漢霸氣現身，網友狂刷：「這一掌我可以看十遍！」

更讓人起雞皮疙瘩的是片尾，劉冠廷飾演的反派「藍金」只用一根手指劃破磚牆，壓迫感瞬間拉滿，直接把期待值推到最高點。

《功夫》導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。（麻吉砥加提供）

導演九把刀坦言「黃駿」這角色從很久以前就只想找戴立忍來演，但因為對方氣場太強，一直不敢開口，直到電影籌備關鍵期才鼓起勇氣邀約，對方一點頭，整個《功夫》世界才真正到位。

電影《功夫》前導海報。（麻吉砥加提供）

此外，為拍出「台灣沒見過的功夫片」，劇組找來韓國頂尖動作團隊 Triple A、動作導演張材旭，聯手台灣金獎動作設計洪昰顥，融合街頭打鬥與奇幻超能力，打造出前所未見的混合風格。

