（獨家）楊弦遺孀Lydia感性揭前世關係 盼「於光中再相逢」

楊弦離世，太太感性追憶。（中華音樂人交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「民歌之父」楊弦12月14日驟逝，享壽75歲，這幾天不少音樂人紛紛發文悼念這位「活到老、唱到老」，並且持續創作的音樂前輩，離世後家人已為他安排追思誦經祝念，也帶著悲傷心情準備治喪事宜，遺孀Lydia則感性發聲，談到：「認識你，是我此生最大的收穫。」

楊弦遺孀談到：「楊弦，我們認識之後，有一次一起去見一位老師。老師說，我們幾輩子以前是修行的道友，而且還會為了打掃庭院，各持不同的意見。那一刻我笑了，因為那樣的畫面，像極了這一世的你。」

Lydia想告訴楊弦：「認識你，讓我真正明白什麼是修行。這是我此生最大的收穫。你是一位修行者，此生修行，此生與你相伴。未來的路上，願我們在修行的道路上，於光中再相逢。」

楊弦對民歌具有深厚影響力。（風潮音樂提供）

楊弦曾用「以詩入歌」的方式譜曲，並以余光中的詩作《鄉愁四韻》為詞譜成歌，這首歌也成為經典永流傳，1975年6月6日，他在台北中山堂以「現代民謠創作演唱會」的名義開唱，後半場以余光中的詩歌作為主軸，也開啟了民歌發展，日後被尊為「民歌之父」。而楊弦太太提到「於光中再相逢。」也巧妙地出現「余光中」諧音，讓人看了感動，希望楊弦和余光中能在天堂相會。

