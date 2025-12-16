自由電子報
娛樂 電視

翁立友《我問天》紅遍全台！親認：我最崇拜洪榮宏

〔記者傅茗渝／台北報導〕許志豪、杜忻恬、李子森主持的中視、中天綜合台歌唱節目《唱歌給你聽》，近日邀來金曲歌王翁立友擔任來賓。他一登場便接連獻唱《我問天》、《行棋》等多首招牌歌曲，渾厚嗓音一開口就讓全場沉浸其中。

翁立友登上《唱歌給你聽》獻唱《我問天》。（中天電視提供）翁立友登上《唱歌給你聽》獻唱《我問天》。（中天電視提供）

許志豪聽得滿臉羨慕，笑說：「一個歌手一輩子有一首代表作就很有福氣，但立友哥的代表作有好多首，而且他的『翁式唱腔』還是很多人模仿的對象。」他更形容《我問天》堪稱台語歌壇的「國歌」，還爆料：「我助理今年22歲，他第一首學會的台語歌就是《我問天》，那時候他才3歲，真的很可怕。」

翁立友唱過無數膾炙人口的歌曲，對每一首作品的要求也相當嚴格。他分享自己最崇拜的偶像之一是洪榮宏，坦言每次見到對方都會心跳加速、臉紅不已，「我以前很常學他的歌，他有一首《見面三分情》，裡面有很多轉音、起承轉合，眉角真的很難抓。」

翁立友透露為學洪榮宏唱腔，曾苦練《見面三分情》長達8小時。（中天電視提供）翁立友透露為學洪榮宏唱腔，曾苦練《見面三分情》長達8小時。（中天電視提供）

為了練好這首歌，他曾反覆練唱長達8小時，連媽媽叫他吃飯都不理，最後還被氣到念說：「乾脆都倒掉去餵豬好了。」除了洪榮宏，他也相當敬佩日本演歌天王五木寬，過去曾擔任對方台灣演唱會嘉賓，兩人在慶功宴上透過翻譯聊了兩個多小時，讓他直呼終生難忘。

談到唱歌技巧，翁立友也分享一段趣事。他回憶彰化阿公家鄰居養了一隻愛追郵差的狗，某次菜鳥郵差被追到氣喘吁吁，狗卻仍能大聲吠叫，讓他開始思考其中的差別，「後來我發現，連狗都知道丹田在哪，我怎麼會不知道？」他笑說，這正是腹式呼吸的重要性，許多人唱歌容易燒聲，往往是因為習慣用胸腔呼吸。翁立友一臉正經分享心得，卻讓主持群一頭霧水，許志豪忍不住吐槽：「你觀察的點真的跟我不一樣，我只會想那個郵差第三天還會不會來上班。」

翁立友（左二）上節目演唱《我問天》、《行棋》，許志豪（左起）、杜忻恬、李子森聽得如癡如醉。（中天電視提供）翁立友（左二）上節目演唱《我問天》、《行棋》，許志豪（左起）、杜忻恬、李子森聽得如癡如醉。（中天電視提供）

節目中，翁立友也演唱最新作品《看天》，引起李子森好奇詢問MV中騎白馬的畫面是否真實。翁立友笑答「當然是真的」，並透露為了拍攝特地去學騎馬，「那天氣溫高達37度，我穿著軍裝、頂著大太陽，還要假裝很悠閒地騎馬。」他也加碼爆料拍攝時的漏網鏡頭，「那匹馬叫公主，走一走突然停下來，下一秒就『投放炸彈』，我才知道牠是在方便。」讓現場笑聲不斷。

