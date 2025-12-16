自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王心凌攻蛋倒數！「極限加座」門票下午2點開賣

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」即將於 1 月 23、24 日在台北小巨蛋迎來最終收官場。隨著台北最終場消息曝光，觀眾關注度與詢問持續升溫。主辦單位寬宏藝術在審慎評估場館條件與整體觀演安排後，正式宣布啟動「極限加座」，希望能在兼顧安全規範與觀演品質的前提下，回應更多歌迷希望來到現場、共同參與這場重要時刻的期待。

王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）

對於即將迎來台北最終場，王心凌也表示：「很開心能在這樣重要的時刻，邀請大家一起走進我們的 Sugar Land。希望每一位來到現場的朋友，都能帶著最輕鬆、最愉快的心情，盡情感受音樂裡所蘊含的甜蜜與愉悅，享受屬於我們的快樂時光。」

王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）

極限加座區域：紫紅2A視線不良區，由於座位位置靠近主舞台兩側，受到舞台結構與硬體設備架設角度影響，可能會出現部分視線遮擋，無法完整觀看主舞台 LED 螢幕與藝人在主舞台中後方的表演。延伸舞台視野則不受影響。購買前請務必審慎考慮並理解相關限制，當日恕不接受以視線不良為由的退票。此外，本區座位鄰近喇叭及 LED 螢幕，孕婦、心臟疾病患者、幼童與高齡者不建議於此區觀賞演出。相關加座將於（16）日下午14:00正式開賣，購票詳情可洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）

在此同時，官方授權的周邊商品單位也宣布推出全新系列商品，延續「SUGAR HIGH 2.0」的核心視覺概念，全新 Sugar Family 2.0 玩偶與環保收納包，將演唱會中的情感元素轉化為可被保存與使用的實體設計。相關周邊商品將於 12 月 16 日起於線上平台展開預購。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中