王心凌攻蛋倒數！「極限加座」門票下午2點開賣

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH 2.0 世界巡迴演唱會」即將於 1 月 23、24 日在台北小巨蛋迎來最終收官場。隨著台北最終場消息曝光，觀眾關注度與詢問持續升溫。主辦單位寬宏藝術在審慎評估場館條件與整體觀演安排後，正式宣布啟動「極限加座」，希望能在兼顧安全規範與觀演品質的前提下，回應更多歌迷希望來到現場、共同參與這場重要時刻的期待。

王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）

對於即將迎來台北最終場，王心凌也表示：「很開心能在這樣重要的時刻，邀請大家一起走進我們的 Sugar Land。希望每一位來到現場的朋友，都能帶著最輕鬆、最愉快的心情，盡情感受音樂裡所蘊含的甜蜜與愉悅，享受屬於我們的快樂時光。」

王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）

極限加座區域：紫紅2A視線不良區，由於座位位置靠近主舞台兩側，受到舞台結構與硬體設備架設角度影響，可能會出現部分視線遮擋，無法完整觀看主舞台 LED 螢幕與藝人在主舞台中後方的表演。延伸舞台視野則不受影響。購買前請務必審慎考慮並理解相關限制，當日恕不接受以視線不良為由的退票。此外，本區座位鄰近喇叭及 LED 螢幕，孕婦、心臟疾病患者、幼童與高齡者不建議於此區觀賞演出。相關加座將於（16）日下午14:00正式開賣，購票詳情可洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

王心凌宣布終極加座。（寬宏藝術☓天晴娛樂提供）

在此同時，官方授權的周邊商品單位也宣布推出全新系列商品，延續「SUGAR HIGH 2.0」的核心視覺概念，全新 Sugar Family 2.0 玩偶與環保收納包，將演唱會中的情感元素轉化為可被保存與使用的實體設計。相關周邊商品將於 12 月 16 日起於線上平台展開預購。

