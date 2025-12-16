自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

厲害了！耶誕女神當之無愧 瑪麗亞凱莉神曲再創紀錄

〔記者陳慧玲／綜合報導〕西洋天后「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉再創紀錄，發行超過31年的耶誕神曲《All I Want For Christmas Is You》在耶誕節來臨前再次攻上《Billboard》HOT 100單曲榜冠軍，長達20週位居榜首，打破了連續排名第一時間最長的紀錄，她也開心分享心情。

一身耶誕女神裝扮，瑪麗亞凱莉說：「謙遜的奪回冠軍寶座，20週排名第一，我無比感激！」《Billboard》小編則來留言回應：「而這都寫在Billboard榜單的歷史裡了。」

瑪麗亞凱莉耶誕神曲拿下20週冠軍，再創紀錄。（翻攝自IG）瑪麗亞凱莉耶誕神曲拿下20週冠軍，再創紀錄。（翻攝自IG）

另外瑪麗亞凱莉被問到，耶誕神曲《All I Want For Christmas Is You》打破了告示牌百大單曲榜冠軍歌曲蟬聯時間最長的紀錄，她有什麼感想？瑪麗亞說：「太棒了！說真的，真的太棒了，這點我不能說謊。」

每年的耶誕季節，瑪麗亞凱莉這首神曲就會再發燒一次，被問到有想過這首歌會成為自己的代表作嗎？她則表示：「沒有，我完全沒想到，它突然就火紅了，我根本無法預料。」

另外瑪麗亞凱莉談到：「我當時只是沉浸在創作耶誕歌曲，這首歌的創作視角和我以往的創作風格截然不同。我本來就沒辦法想那麼遠，更沒想到它會有今天這樣的成就。所以，能夠成為大家節慶傳統的一部分，真的非常美好！」

根據告示牌的統計，瑪麗亞凱莉這首節日歌曲《All I Want For Christmas Is You》，超越了之前兩首在百大單曲榜上連續佔據榜首較長時間的歌曲：分別是去年Shaboozey的《A Bar Song （Tipsy）》，還有2019年麥莉父親 Billy Ray Cyrus與Lil Nas X合作的《Old Town Road》。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中