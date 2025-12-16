自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

玄彬變大隻佬！為《韓國製造》增重14公斤 臉腫竟不是空氣酵母

鄭雨盛（左）、玄彬首次正式合作，獻給《韓國製造》。（Disney+提供）鄭雨盛（左）、玄彬首次正式合作，獻給《韓國製造》。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕由玄彬、鄭雨盛領銜主演的犯罪驚悚韓劇《韓國製造》將在Disney+上線，兩人韓國大咖昨天（15日）出席在首爾舉行的記者會，玄彬透露為戲增重14公斤，希望《韓國製造》能夠和《愛的迫降》一樣受到歡迎。

《韓國製造》昨天在首爾舉行記者會，玄彬（右起）、鄭雨盛、禹棹奐等人出席。（Disney+提供）《韓國製造》昨天在首爾舉行記者會，玄彬（右起）、鄭雨盛、禹棹奐等人出席。（Disney+提供）

《韓國製造》設定在動盪的1970年代，講述被財富和權力欲望所吞噬的男人冀兌，和信念堅定的正義檢察官健榮之間的故事。這兩個人不斷針鋒相對，最終捲入了一場改變他們未來的重大事件。導演禹民鎬昨率領玄彬、鄭雨盛、禹棹奐、徐恩垂、元志安、鄭星一、姜吉宇、盧載沅、朴埇佑出席記者會，能夠聚集超強卡司，禹民鎬表示真的不容易，只是運氣好。

《韓國製造》導演禹民鎬稱自己幸運好，才能找來這麼多重量級卡司。（Disney+提供）《韓國製造》導演禹民鎬稱自己幸運好，才能找來這麼多重量級卡司。（Disney+提供）

該劇由《哈爾濱》的導演禹民鎬執導，這是他第一部OTT影集。禹民鎬表示，由於《哈爾濱》對他和演員們來說都是非常辛苦的一次拍攝，因此第二次與玄彬等人合作，不用再顧慮對方的感受，互相都可以非常坦誠地交流，在片場相當愉快。玄彬也有類似想法，表示雙方在《哈爾濱》已經建立了信任，「能夠與這樣會挖掘演員潛能的導演合作，是身為演員的榮幸。」

玄彬為演出《韓國製造》增重，迎來演藝生涯最大隻的時期。（Disney+提供）玄彬為演出《韓國製造》增重，迎來演藝生涯最大隻的時期。（Disney+提供）

玄彬飾演的冀兌來自中央情報部這個權力機構，因此他希望讓這個角色有種威嚴感，特別鍛鍊增肌，「我在拍攝《哈爾濱》的時候，導演說最好不要有肌肉，所以我完全沒在做運動，現在比起當時還要重了13~14公斤，這應該是我演員生涯中最大隻的一次。」難怪有一陣子玄彬被說也遭「空氣酵母」攻擊臉腫，原來是為戲、為了角色付出。

儘管鄭雨盛、玄彬都有演出《哈爾濱》，不過《韓國製造》算是兩人第一次合作的作品。玄彬表示，與鄭雨盛在片場激盪出的火花，比預想中得還要好，鄭雨盛也表示，「不管怎麼說，是因全新角色第一次合作，難免會比較謹慎一點，我也期待著觀察玄彬會如何準備冀兌這個角色，如果說第一季有觀的樂趣，那麼第二季我們的默契越來越到位。」

鄭雨盛出席《韓國製造》記者會，避談未婚生子。（Disney+提供）鄭雨盛出席《韓國製造》記者會，避談未婚生子。（Disney+提供）

記者也問到鄭雨盛未婚生子的問題，他拒絕回答，表示所有演員聚集在一起是為了《韓國製造》，不便說自己的私事。另外近期宣布離婚的鄭星一則是四兩撥千金，表示他以及劇組的演員、導演、工作人員都為了《韓國製造》傾盡熱情，不願模糊焦點。《韓國製造》將在12月24日於Disney+上線。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中