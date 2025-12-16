自由電子報
娛樂 日韓

爭議爆發後首現身！朴娜勑道歉：不想再造成任何人負擔

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國諧星朴娜勑近來捲入對員工施壓、非法醫療、侵占公款等多項爭議，今（16）首度親自出面說明立場！

朴娜勑稍早透過韓媒《日刊體育》公開影片中表示，「因近期被提出的各項事件，讓許多人感到擔心與疲憊，我對此感到非常沉重，也嚴肅的看待。」

她表示：「因為這些問題，我已主動從所有原本參與的節目中請辭。」並坦言：「我是抱著不希望再讓製作團隊與同事們感到混亂或負擔的心情，才做出這樣的選擇。」

朴娜勑在事件爭議後首度露面發聲，表示不想再造成任何人負擔。（翻攝自日刊體育）朴娜勑在事件爭議後首度露面發聲，表示不想再造成任何人負擔。（翻攝自日刊體育）

朴娜勑證實，爭議項目中仍有需要冷靜釐清事實關係的部分，因此進入法律程序中，強調：「在這個過程中，我不會再做出任何額外的公開發言或說明。」

朴娜勑進一步表示：「目前外界有許多說法流傳，但讓其他人因此受傷、或演變成不必要的爭論，並不是我所希望看到的。」她表示：「因此，我決定暫時中止所有活動，專心投入整理這些問題的時間，回到自己的位置重新檢視責任與態度。」

先前，朴娜勑的兩位前經紀人於本月3日向法院申請對她的不動產假扣押，並預告將提出損害賠償訴訟。兩人主張，朴娜勑涉及特別傷害、職場霸凌、性騷擾、代為處方藥物、延遲支付個人費用等多項違法行為。

