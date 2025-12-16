自由電子報
娛樂 最新消息

吳怡霈日籍丈夫抱怨「薑母鴨桌椅好矮」 父親一句神回拿下勝利

吳怡霈分享日籍老公體驗台灣薑母鴨趣事。（資料照，三立提供）吳怡霈分享日籍老公體驗台灣薑母鴨趣事。（資料照，三立提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕冬天來襲，許多人會選擇吃薑母鴨暖暖身子，但你有想過，為什麼薑母鴨店的桌椅都特別矮嗎？

藝人吳怡霈與日籍丈夫AKIRA婚後生活經常透過社群媒體分享。近日，她在Threads平台上貼出一段家庭對話，因薑母鴨店內「矮桌矮椅」的設計，引發夫妻間有趣交流，最後甚至被她的父親一句話「終結」，貼文一出立即在網路上掀起熱議。

根據吳怡霈14日的Threads貼文，她的丈夫在造訪台灣傳統薑母鴨餐廳時，對低桌矮椅感到不太適應，甚至小聲抱怨：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅這麼矮？好難坐！」這段話反映出初次體驗傳統台灣用餐文化的日本女婿所產生的落差。

令人忍俊不禁的是，吳怡霈的父親聽到後，直接用一句話回應：「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？！」短短13字就化解尷尬氣氛，也讓女兒在貼文中笑稱：「對話結束，台灣勝！」

貼文曝光後，粉絲紛紛留言討論。吳怡霈也好奇追問：「但到底為什麼薑母鴨桌子這麼矮？求解！！」網友熱烈回覆各種說法，包括：「翻桌率高，肚子壓著一滿就會離開」、「用炭火鍋的低桌椅方便提爐加炭」、「不好坐才不會待太久，拼翻桌率」、「鍋子很燙又重，太高容易撞到，安全第一」等。

此外，有網友幽默留言「還好沒有問為什麼吃『母鴨』……」，吳怡霈笑說丈夫真的問過這個問題，「他說，所以都是母鴨才會被吃嗎？」並附上數個笑到流淚的表情符號，畫面溫馨又逗趣。

