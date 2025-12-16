陳彥婷帶兒子上女廁遇側目 坦言「放手」與「安全」兩難

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來網路熱議「帶男童上女廁」的議題，意見分歧。YouTuber陳彥婷身為兩個兒子的母親，14日也遇到相同困境，她表示，平時帶兩個孩子出門，「1打2」尚算應付得來，外出時通常會選擇無障礙或親子廁所，但當天無障礙廁所一直沒空，她只好牽著兒子排入女廁，沒想到立刻感受到旁人側目。她回想道：「路人疑惑地看著我，又看了一下孩子，我腦中閃過『啊…男童上女廁的問題』」。

YouTuber陳彥婷（右）與老公巨人時常在社群分享生活。（翻攝IG）

面對突如其來的壓力，陳彥婷立即改變做法，帶著孩子走向男廁，蹲下對兒子說：「媽咪會站在這裡等你，你自己進去上可以嗎？」孩子卻反問：「妳不能陪我嗎？」她雖然憂心，但仍安慰孩子：「媽咪沒辦法，但我一定會在這裡等你出來。」

請繼續往下閱讀...

陳彥婷坦言，短短幾分鐘的如廁時間，卻讓她緊張萬分，幾乎不敢離開門口，「或許有人覺得誇張，但這是真實發生的事情。有些孩子在自己上廁所的幾分鐘裡，就可能與父母永遠分開。」

對此，網友留言表示支持與共鳴，包括：「真的不懂現在社會氛圍怎麼了」、「新時代的隱憂…想放手但環境又不如以前單純」、「母親帶男童進女廁，身為路人我支持，各位又不是不鎖門」、「很多百貨女廁開始設置男童小便斗，希望未來每間女廁都能有，對家長和孩子都友善很多」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法