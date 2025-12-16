自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳彥婷帶兒子上女廁遇側目 坦言「放手」與「安全」兩難

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來網路熱議「帶男童上女廁」的議題，意見分歧。YouTuber陳彥婷身為兩個兒子的母親，14日也遇到相同困境，她表示，平時帶兩個孩子出門，「1打2」尚算應付得來，外出時通常會選擇無障礙或親子廁所，但當天無障礙廁所一直沒空，她只好牽著兒子排入女廁，沒想到立刻感受到旁人側目。她回想道：「路人疑惑地看著我，又看了一下孩子，我腦中閃過『啊…男童上女廁的問題』」

YouTuber陳彥婷（右）與老公巨人時常在社群分享生活。（翻攝IG）YouTuber陳彥婷（右）與老公巨人時常在社群分享生活。（翻攝IG）

面對突如其來的壓力，陳彥婷立即改變做法，帶著孩子走向男廁，蹲下對兒子說：「媽咪會站在這裡等你，你自己進去上可以嗎？」孩子卻反問：「妳不能陪我嗎？」她雖然憂心，但仍安慰孩子：「媽咪沒辦法，但我一定會在這裡等你出來。」

陳彥婷坦言，短短幾分鐘的如廁時間，卻讓她緊張萬分，幾乎不敢離開門口，「或許有人覺得誇張，但這是真實發生的事情。有些孩子在自己上廁所的幾分鐘裡，就可能與父母永遠分開。」

對此，網友留言表示支持與共鳴，包括：「真的不懂現在社會氛圍怎麼了」、「新時代的隱憂…想放手但環境又不如以前單純」、「母親帶男童進女廁，身為路人我支持，各位又不是不鎖門」、「很多百貨女廁開始設置男童小便斗，希望未來每間女廁都能有，對家長和孩子都友善很多」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中