自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

稱宏福苑大火「最好安排」 香港女歌手公開致歉

香港特首李家超12日宣布就大埔宏福苑社區大火成立獨立委員會。圖為8日拍攝的被大火燒黑的宏福苑社區大樓。（法新社）香港特首李家超12日宣布就大埔宏福苑社區大火成立獨立委員會。圖為8日拍攝的被大火燒黑的宏福苑社區大樓。（法新社）

〔記者林南谷／綜合報導〕香港大埔宏福苑大火震驚中外，至14日為止有159人身亡，尚有30人失蹤，住戶傾家蕩產，損失慘重無家可歸，年僅19歲女歌手、演員詹天文日前出席活動，被問及對災民有何祝福，她竟脫口：「相信一切是最好的安排。」引來大批港民抨擊，詹天文15日隨即在IG發文，為自己失言行為道歉。

大批網友對詹天文「相信一切是最好的安排」表示震怒：「不經大腦」、「火災是最好安排？」、「難聽的粗口」，儘管有粉絲為她緩頰，解釋詹天文原意是相信災後社會各界會有最好的後續安排，但未能平息風波。

詹天文是無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季參賽者。（翻攝自詹天文IG）詹天文是無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季參賽者。（翻攝自詹天文IG）

面對猛烈批評，詹天文迅速在IG公開道歉，她分享一張附有手寫祝福語的照片寫上「加油」及「Take Care都會好起來的」圖卡，並留言承認自己言論不當：「本身想表達意思是相信一切都會好起來的，但讓大家覺得不舒服，真心對不起。」承諾將會參與義演及籌款，以實際行動幫助災民。

之後，詹天文再曬黑底白字發文，作出更誠懇道歉，寫下：「關於失言一事，希望藉此機會向所有受影響的人衷心地道歉，火災事件對大家來說非常沉重，在台上面被問及時心情緊張，導致詞不達意，我想表達的，是希望所有事情都會好起來。經過今次事件，我會好好反省，在公開場合發言會更加謹慎，避免再有失言情況發生，為此再次向大家衷心地道歉。」

詹天文是無綫電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季參賽者，現為無綫電視經理人合約藝員、星夢娛樂旗下廠牌「愛爆音樂」女歌手及女子組合After Class成員之一。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中