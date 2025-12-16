社群禁令上路！澳洲16歲以下青少年改用「這款」App

澳洲因發布社群禁令，小紅書吸引大量新用戶加入。（路透檔案照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲近日正式對未成年人使用社群媒體祭出嚴格限制，成為全球首個禁止16歲以下青少年註冊及使用多個主流社群平台的國家。隨著禁令上路，部分未被列入管制名單的應用程式反而迎來下載熱潮，出現明顯的使用者轉移現象。

澳洲政府於12月10日宣布，新法明文禁止16歲以下未成年人使用10款被官方認定可能對兒少身心造成影響的社群媒體，包括YouTube、X、Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、Reddit、Twitch、Threads與Kick。相關平台若未落實規定，最高可遭處5,000萬美元罰款，責任全數落在科技業者身上。

根據新規定，社群平台必須主動執行年齡驗證機制，以防止未成年人註冊。Meta、X、TikTok與Google等大型科技公司，需向澳洲數位監管機構提交相關資料，接受是否符合法規的審查。

然而，禁令也意外改變了澳洲青少年使用App的生態。英國《金融時報》引述蘋果App Store排行榜指出，上週由字節跳動（ByteDance）推出的生活風格應用程式Lemon8，一舉成為下載量最高的生活類App，照片分享平台Yope則緊追在後。

此外，主打為兒童打造安全社群空間的美國影音平台Coverstar，下載排行升至第3名；中國社群平台小紅書也吸引大量新用戶加入。即便是Meta旗下的即時通訊軟體WhatsApp，同樣因未被納入禁令範圍而受惠，成為16歲以下青少年維繫社交聯繫的替代選項之一。

