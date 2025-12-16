自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

社群禁令上路！澳洲16歲以下青少年改用「這款」App

澳洲因發布社群禁令，小紅書吸引大量新用戶加入。（路透檔案照）澳洲因發布社群禁令，小紅書吸引大量新用戶加入。（路透檔案照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲近日正式對未成年人使用社群媒體祭出嚴格限制，成為全球首個禁止16歲以下青少年註冊及使用多個主流社群平台的國家。隨著禁令上路，部分未被列入管制名單的應用程式反而迎來下載熱潮，出現明顯的使用者轉移現象。

澳洲政府於12月10日宣布，新法明文禁止16歲以下未成年人使用10款被官方認定可能對兒少身心造成影響的社群媒體，包括YouTube、X、Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、Reddit、Twitch、Threads與Kick。相關平台若未落實規定，最高可遭處5,000萬美元罰款，責任全數落在科技業者身上。

根據新規定，社群平台必須主動執行年齡驗證機制，以防止未成年人註冊。Meta、X、TikTok與Google等大型科技公司，需向澳洲數位監管機構提交相關資料，接受是否符合法規的審查。

然而，禁令也意外改變了澳洲青少年使用App的生態。英國《金融時報》引述蘋果App Store排行榜指出，上週由字節跳動（ByteDance）推出的生活風格應用程式Lemon8，一舉成為下載量最高的生活類App，照片分享平台Yope則緊追在後。

此外，主打為兒童打造安全社群空間的美國影音平台Coverstar，下載排行升至第3名；中國社群平台小紅書也吸引大量新用戶加入。即便是Meta旗下的即時通訊軟體WhatsApp，同樣因未被納入禁令範圍而受惠，成為16歲以下青少年維繫社交聯繫的替代選項之一。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中