自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宅男女神邵庭40歲了 10字生日願望好踏實

邵庭以「宅男女神」踏入演藝圈。（翻攝自邵庭臉書）邵庭以「宅男女神」踏入演藝圈。（翻攝自邵庭臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人邵庭以「宅男女神」踏入演藝圈，過去經營電商、火鍋店等，傳出年營收破億，卻在2023年宣布退出，上個月22日突發聲明，指有不肖人士以邵庭名義宣稱「曾接受某老師電商課程輔導」、「為某單位課程學員」等內容，以此作為課程推廣與招生話術詐騙。

邵庭在聲明表示，這些以她名義所做的課程推廣與招生話術等說法已造成粉絲誤信並購買課程，嚴重影響邵庭名譽及大眾權益，強調自己從未參與任何電商課程，亦未與任何電商講師、學院、平台有授課、受訓、 合作或背書關係，「任何聲稱邵庭曾受其輔導、為其課程學員或使用其教學內容者，均屬不實陳述。」

據維基百科顯示，邵庭1985年11月25日出生，剛滿40歲，15日晚間她在臉書發文坦言生日過後，正式踏進了40歲的大門，驚喊：「是真的那種某天抬頭，欸！我40了耶！」

邵庭坦言以前18、20、30歲時，都會寫長文回顧過去、展望未來，給自己很多期許，但今年 40，反而沒有特別寫下什麼，在生日蛋糕前吹蠟燭時，願望簡單得不得了：「希望開開心心、健健康康。」她表示看似平凡，但是現在的她，每一天最真實、最渴望的事，每天都要快樂，身邊的人都要平安健康。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中