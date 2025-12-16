楓葉姐姐真實年齡突曝光 被喊「一個小姑娘」

直播女團「SK月亮湖217」C位楓葉姐姐快速走紅。（翻攝自抖音）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國抖音女團「SK月亮湖217」成員「楓葉姐姐」近來人氣飆升，在台灣擁有不少追隨者，她以甜美外貌和火辣身材走紅受封「直播女神」，精緻五官更讓粉絲形容她是「平價版Karina」。

走紅的楓葉姐姐，也要面對成名下的蜚語流言，近日竟被爆出真實年齡，日前在Threads有網友以「出大事」為題，透露昨天直播中，楓葉姐姐被主持人抖喊「一個小姑娘」，該名網友表示聽到後立刻尖叫「下播」，據了解，因為楓葉姐姐的實際年紀太年輕，才讓這名網友驚嚇不已。

經常在直播時與觀眾互動的楓葉姐姐，曾透露2日是她生日，有網友好奇問她年齡，楓葉姐姐雖然沒公開具體年齡，她僅回答自己是西元2000年後出生，代表年紀不超過25歲。

近期中國抖音突然流行起「團體直播」，這股風潮也意外吹進TikTok（抖音國際版），越來越多男、女團出現，只要抖內就會載歌載舞帶指定人選上車，並經過大肆誇讚後被送下車。這種風格的表演讓直播女團「SK月亮湖217」快速打開知名度，其中站在C位「楓葉姐姐」曾經創下單人直播單日收入高達新台幣129萬，以及連續直播4小時紀錄。

