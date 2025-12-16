上野動物園大熊貓提前歸還中國 日本恐首度「零熊貓」

東京上野動物園大熊貓「蕾蕾」。（翻攝上野動物園官網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本媒體引述相關人士說法指出，現居住於東京上野動物園的一對龍鳳胎大熊貓，預計將於明年1月返回中國。若消息屬實，日本國內屆時將出現罕見情況，境內不再有任何大熊貓飼養，這也是近半個世紀以來首見。

根據NHK報導，這對雙胞胎大熊貓分別名為「曉曉」（雄性）與「蕾蕾」（雌性），目前4歲。由於牠們的父母當初是以研究與繁殖合作名義借予日方，因此曉曉與蕾蕾的所有權歸屬中國，早已確定需在期限內返還。

請繼續往下閱讀...

東京上野動物園大熊貓「曉曉」。（翻攝上野動物園官網）

報導指出，曉曉與蕾蕾的返還期限原定為明年2月，而目前傳出將提前於2026年1月下旬送返中國，時間已相當接近。值得注意的是，今年6月，和歌山縣白濱町「冒險大世界」所飼養的4隻大熊貓已全數歸還中國，使得上野動物園的這對雙胞胎成為日本境內僅存的大熊貓。

消息人士進一步透露，在日中關係持續緊繃的背景下，中方未來恐怕不會再將大熊貓外借日本。外界分析，日本首相高市早苗先前提及「台灣有事」的相關言論，被認為加深兩國之間的政治裂痕，也為大熊貓交流蒙上陰影。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法