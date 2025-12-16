自由電子報
娛樂 最新消息

刪光Ian畫面！ 魏如萱傳封存「定情MV」急止血

魏如萱疑介入網紅若盈與男友Ian的戀情。（資料照/翻攝自IG）魏如萱疑介入網紅若盈與男友Ian的戀情。（資料照/翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌后魏如萱近日捲入感情風波，遭爆與男模Ian陷入熱戀，卻被指疑似介入男方與女友若盈的關係，輿論迅速延燒，不少網友直指她「明知對方有伴仍交往」，形象一夕之間備受衝擊。相關爭議不僅未見降溫，反而持續擴大，對她的演藝事業也產生連鎖影響。

根據《鏡週刊》報導，魏如萱為避免風波進一步擴散，已悄悄對作品動手「止血」。據了解，她原先邀請Ian擔任主角的音樂錄影帶，因兩人互動過於親密，在事件爆發後緊急進行重剪，將男方畫面全數刪除，相關版本至今未對外公開，疑似全面封存。

此外，這起緋聞也波及她即將於明年初登上台北小巨蛋的演唱會。消息指出，門票開賣後銷售狀況不如預期，場內仍有不少空位，與過往人氣形成落差。

知情人士透露，Ian因長期在美國求學，兩人對這段關係原本就抱持只是短暫的夏日戀情。然而，即使分隔兩地，魏如萱仍投入甚深，Ian返美後，兩人幾乎天天透過視訊聯繫，常因時差問題熬夜到凌晨。魏如萱也曾私下笑認黑眼圈明顯，「都是為了他」，足見當時感情之濃。

