Google插畫家舒基娜跨界力作 《聖誕五告讚！》5個故事秀奇蹟

〔記者許世穎／綜合報導〕幸福感爆表的動畫《聖誕五告讚！》由德、法聯合製作，內容匯集5個風格各異的動畫故事，每個故事都充滿溫馨與奇思妙想，並捕捉了歡聚一堂、慶祝美好時光的喜悅。

《聖誕五告讚！》動物和人類都在「搶救最後一棵聖誕樹」。（海鵬提供）

該片由6位來自不同國家與文化背景的女導演編寫並執導，並以描述耶誕老人、孩子和動物們準備歡度耶誕節的5個故事，既應景又充滿快樂。其中倍受好評的「第三讚：搶救最後一棵聖誕樹」，由俄、法籍女導演歐蕾希雅舒基娜繪製及編導。

請繼續往下閱讀...

歐蕾希雅自法國炮提葉動畫學校畢業後，一直在巴黎從事兒童插畫與動畫短片的創作。除曾以動畫紀錄片《拉達，伊凡的妹妹》榮獲德國萊比錫紀錄片影展觀眾票選獎。更曾參與榮獲奧斯卡最佳動畫片入圍的《酷瓜人生》製作。最有趣的是，舒基娜還是臉書Facebook、Google和巴黎「喬治之家」甜點店等知名品牌的插畫與動畫設計師。

Google插畫家舒基娜跨界力作《聖誕五告讚！》。（海鵬提供）

《聖誕五告讚！》讓五個迷人的故事與節慶的奇蹟一同展開，從法國到日本、再到遙遠的北方，以及魔幻的北極光。看著動物們分享散播著歡樂，帶領觀眾進入這些溫馨又現代的童話，踏上一段引人入勝的旅程。電影將於本週五（19日）在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法