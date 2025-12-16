自由電子報
娛樂 最新消息

好好死比好好活更需要智慧！喜劇女王對戲影帝飆金句

白蘭雪蓋汀北極拍攝《格陵蘭雪女》探索生命意義。（海鵬提供）白蘭雪蓋汀北極拍攝《格陵蘭雪女》探索生命意義。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕赴北極實地拍攝的浪漫冒險電影《格陵蘭雪女》於法國上映首日即吸引上萬名觀眾入場，口碑迅速發酵。影片揉合劇情與喜劇元素，描繪極地探險家「柯琳莫赫」踏上一段足以翻轉人生的冒險旅程。角色靈感源自美國拓荒者「災星珍」以及法國探險家「亞歷珊卓・大衛－尼爾」，並由喜劇女王白蘭雪蓋汀詮釋。她在片中注入幽默感、情緒張力與細膩層次，被法國影評盛讚為其從影以來的代表作。

《格陵蘭雪女》拍攝足跡橫跨法國侏羅山脈與北極格陵蘭島，在嚴苛且無情的自然環境中完成。知名歌手兼影帝菲利普科特林，以及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍於片中飾演柯琳的兄弟，陪伴她展開這趟充滿夢想與試煉的生命之旅。

白蘭雪蓋汀（中）在《格陵蘭雪女》與歌手影帝菲利普科特林（右）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍飆戲。（海鵬提供）白蘭雪蓋汀（中）在《格陵蘭雪女》與歌手影帝菲利普科特林（右）及凱薩獎最佳新演員巴斯欽布雍飆戲。（海鵬提供）

導演賽巴斯汀貝特貝德過去曾拍攝三部以格陵蘭為背景、帶有存在主義色彩的黑色幽默作品，此次再度回到極地，並首度以女性為故事核心。片中「柯琳」是一名特立獨行的現代女性探險家，擁有奔放性格、不羈靈魂與過人膽識，「死亡是個嚴肅的課題，好好死比好好活更需要智慧」成為她的人生金句。

電影以幽默、悲傷與溫柔交錯鋪陳，看似談死亡，實則更深刻地書寫「活著」的意義。白蘭雪蓋汀精準詮釋柯琳外冷內熱、憤世嫉俗卻脆弱孤獨的多重面向。片中她不僅與兩位實力派影帝精采飆戲，也與格陵蘭當地獵熊素人演員產生許多趣味對手戲，將極地的粗獷嚴寒、居民的幽默與善良巧妙融合，成為電影最動人的風景之一。《格陵蘭雪女》將於12月31日在台上映。

點圖放大body

