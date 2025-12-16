自由電子報
娛樂 最新消息

Netflix執行長為收購華納辯護 「是產業勝利，而非終結」

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix 共同執行長泰德薩蘭多斯（Ted Sarandos）與葛瑞格彼得斯（Greg Peters）近日向員工發布備忘錄，表達他們對公司收購華納兄弟與HBO Max交易的信心，認為該案將能抵禦大衛艾利森（David Ellison）領軍的派拉蒙／天舞（Skydance）的反擊，並順利通過監管審查

Netflix宣布收購華納兄弟，掀起全球巨大震撼。（翻攝自X）Netflix宣布收購華納兄弟，掀起全球巨大震撼。（翻攝自X）

Netflix以企業價值827億美金（約台幣2兆5876億8300萬）收購華納兄弟影業、HBO與HBO Max的重大交易於12月5日公布。三天後，派拉蒙／天舞 採取惡意收購，艾利森宣布將以每股30美金、直接向股東提出收購華納兄弟探索（WBD）的要約，派拉蒙目前的出價企業價值則為1084億美元。

談及派拉蒙的惡意收購，薩蘭多斯與彼得斯在備忘錄中重申他們先前的立場，對員工表示：「這完全在預期之中。但我們已經有一項穩固的交易。這對股東有利、對消費者有利，也有助於在產業中創造並保障就業機會。我們有信心完成最後一哩路——而且真心對未來感到興奮。」

這份致Netflix員工的備忘錄於週一透過美國證券交易委員會（SEC）申報文件曝光，並刊登於Netflix的Take 5部落格。依申報內容，Take 5「旨在於約五分鐘的閱讀時間內，為員工提供對策略性投資／議題的清楚理解，以及重要消息的提前通知，僅限內部閱讀」。

在備忘錄的問答環節中，薩蘭多斯與彼得斯回應了一個問題：「有人認為這代表好萊塢的終結，我們怎麼看？」兩位共同執行長寫道：「這樣的說法我們聽了很久——包括我們剛開始投入串流業務時。當時與現在的立場都一樣——我們視此為娛樂產業的勝利，而非終結。這筆交易關乎成長：華納兄弟帶來的是我們原本沒有的業務與能力，因此不存在重疊或關閉片廠的問題。我們正在強化好萊塢最具代表性的片廠之一、支持就業，並確保電影與電視製作的健康未來。」

兩位執行長也重申，他們「有信心」Netflix 能取得完成華納兄弟交易所需的監管核准，並再次承諾將持續讓華納兄弟電影在戲院上映。

備忘錄指出：「院線發行是［華納兄弟］業務與傳承中重要的一環，我們不希望改變讓華納兄弟如此珍貴的核心。如果這筆交易在兩年前就完成，《MINECRAFT 麥塊電影》和《超人》等賣座片仍會如實在大銀幕首映——而這正是我們打算持續的做法。過去我們未將院線發行列為優先，因為那不是Netflix的業務；但交易完成後，我們將正式進入這個領域。」

展望未來，兩位共同執行長寫道：「我們有一支規模不大但戰力堅強的專家團隊在推進此案，讓其他人能持續專注於我們為公司訂下的 2026 年重大目標。」

薩蘭多斯與彼得斯表示：「即便不把華納兄弟納入考量，我們前方仍有巨大的成長潛力，因此我們的重點應放在以內生成長實現這些潛力。我們知道在各種新聞標題與揣測之下，這說來容易做來難，但持續為會員帶來優質服務，仍是我們最該專注的事情。」

以下為完整備忘錄內容：

我們與華納兄弟的交易

作者：葛瑞格彼得斯、泰德薩蘭多斯

隨著本週關於我們與華納兄弟交易的消息持續發展，我們希望盡可能讓大家掌握最新狀況。我們的立場並未改變：我們堅信Netflix與華納兄弟攜手合作，將為消費者帶來更多選擇與價值，讓創作者社群透過雙方整合的發行體系觸及更廣大的觀眾，並推動我們的長期成長。我們之所以做出這項交易，是因為華納兄弟深厚的經典IP組合、龐大的內容庫與強大的製片能力，將補強——而非重複——我們既有的業務。

未來一年左右，這將是一個相當複雜的過程，許多細節我們無法對外分享；但我們希望就上週溝通後大家最關切的一些問題，提供我們的看法。

我們如何看待派拉蒙的敵意收購？

這完全在預期之中。但我們已經有一項穩固的交易。這對股東有利、對消費者有利，也有助於在產業中創造並保障就業機會。我們有信心完成最後一哩路——而且真心對未來感到興奮。

我們是否有信心通過監管審查？

我們相信這筆交易，以及它所創造的價值，並且有信心取得所需的核准。基本面非常清楚：這是一筆有利於消費者、創新、勞工、創作者與成長的交易。若從尼爾森（Nielsen）數據來看，即便與華納兄弟合併後，我們在美國的收視市占也僅會從8%增至9%，仍明顯落後於YouTube（13%）以及潛在的派拉蒙／WBD合併（14%）。我們相信事實自會說話，也已做好充分準備，爭取順利核准。

我們是否會保留WBD的院線發行模式？

會的——我們完全承諾，將如同現行模式，讓華納兄弟電影持續在戲院上映。院線發行是其業務與傳承中重要的一環，我們不希望改變讓華納兄弟如此珍貴的核心。如果這筆交易在兩年前就完成，《MINECRAFT 麥塊電影》和《超人》等賣座片仍會如實在大銀幕首映——而這正是我們打算持續的做法。過去我們未將院線發行列為優先，因為那不是Netflix的業務；但交易完成後，我們將正式進入這個領域。

有人認為這代表好萊塢的終結，我們怎麼回應？

這樣的說法我們聽了很久——包括我們剛開始投入串流業務時。當時與現在的立場都一樣——我們視此為娛樂產業的勝利，而非終結。這筆交易關乎成長：華納兄弟帶來的是我們原本沒有的業務與能力，因此不存在重疊或關閉片廠的問題。我們正在強化好萊塢最具代表性的片廠之一、支持就業，並確保電影與電視製作的健康未來。

接下來呢？

我們有一支規模不大但戰力堅強的專家團隊在推進此案，讓其他人能持續專注於我們為公司訂下的2026年重大目標。即便不把華納兄弟納入考量，我們前方仍有巨大的成長潛力，因此重點仍應放在以內生成長實現這些潛力。我們知道在各種新聞標題與揣測之下，這說來容易做來難，但持續為會員帶來優質服務，仍是我們最該專注的事情。

哪裡可以持續追蹤最新資訊？

提醒大家，Take 5 僅供員工閱讀。我們已啟動一個對外公開的官方網站，作為對外資訊的權威來源，後續也將持續更新；你也可以將其分享給親友，協助回應他們的疑問。此外，也可收聽我們本週稍早的UBS線上說明會。

——葛瑞格與泰德

點圖放大header
點圖放大body

