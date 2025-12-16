自由電子報
娛樂 最新消息

好萊塢名導夫妻遭刺殺身亡！警方證實兒子涉殺害父母遭羈押

名導羅伯雷納（Rob Reiner），與妻子蜜雪兒辛格雷納（左一、二）被發現陳屍於住家。警方證實兩人的兒子尼克雷納涉嫌殺害父母而被羈押（右一）。（圖／REUTERS）名導羅伯雷納（Rob Reiner），與妻子蜜雪兒辛格雷納（左一、二）被發現陳屍於住家。警方證實兩人的兒子尼克雷納涉嫌殺害父母而被羈押（右一）。（圖／REUTERS）

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢影壇昨（15）日傳出震撼消息，曾執導《當哈利碰上莎莉》等經典作品的名導羅伯雷納（Rob Reiner），與妻子蜜雪兒辛格雷納被發現陳屍於洛杉磯布倫特伍德住家。警方隨後證實，兩人的32歲兒子尼克雷納（Nick Reiner）已遭拘留，並因涉嫌殺害父母而被羈押調查。

根據洛杉磯郡警長局公開的線上紀錄，尼克雷納於週日（14日）晚間9點15分遭警方逮捕，並於隔日凌晨5點04分以重罪罪名完成入案程序。洛杉磯警察局局長吉姆麥克唐納於週一上午召開記者會，證實尼克已被警方拘留，並指出法院已裁定保釋金為400萬美元。

麥克唐納形容此案為「一場非常、非常悲劇性的事件」，並強調警方仍在釐清相關細節。洛杉磯郡地方檢察官辦公室也於同日上午表示，目前案件尚未正式送交檢察官審理，後續法律程序仍在進行中。

警方指出，雷納夫妻於週日下午約3點40分，被發現陳屍於自宅內，初步研判死因為遭刺殺。洛杉磯警察局當時已將案件朝他殺方向偵辦，但尚未立即公布嫌疑人身分，也未對外說明是否有人被拘留。隨著尼克雷納遭到逮捕，案件調查方向逐漸明朗。

雷納家族透過發言人發布聲明，沉痛表示：「我們懷著無比哀傷的心情，宣布蜜雪兒與羅伯・雷納不幸辭世。這場突如其來的打擊讓全家心碎，也懇請外界在這段難以承受的時刻，給予家屬必要的隱私與空間。」

《洛杉磯時報》週日晚間率先披露，有雷納家族成員曾接受警方訊問；隨後，《時人》雜誌進一步報導，多名家族成員向警方指控，尼克雷納涉嫌殺害父母。尼克過去曾公開談論自己長期與成癮問題奮戰的經歷，並與父親共同編寫、由羅伯雷納執導的2015年電影《Being Charlie》，該片即以成癮與家庭關係為主題。這起家庭悲劇不僅震撼好萊塢，也在影壇與社會各界引發高度關注。

點圖放大body

