娛樂 電影

（專題）2025年全台票房體檢！《鬼滅》領軍前10名一半是動畫 2台片為國爭光

〔記者許世穎／專題報導〕2025年只剩下短短半個月，被看好在年底大吸金的「票房巨獸」《阿凡達：火與燼》蓄勢待發，明（17日）起就要在電影市場上大殺四方。回顧今年目前台灣的票房表現，前10名裡有一半來自動畫收入，其中冠軍《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》更創下台幣8.45億的天文數字、衝上台灣影史票房第3名，超級強勁。

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》稱霸台灣年度票房、創下天文數字般的票房成績。（木棉花提供）《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》稱霸台灣年度票房、創下天文數字般的票房成績。（木棉花提供）

今年全台最賣座真人電影正是由「小布」布萊德彼特主演的《F1電影》，以超乎預期的台幣5.73億登上年度票房亞軍。該片由《捍衛戰士：獨行俠》導演喬瑟夫柯辛斯基執導，和該片一樣主打實景拍攝，希望帶給觀眾飆速的真實感，果然特殊廳場場爆滿、一票難求。除了特別場還在加開，就連推出實體影音收藏都賣得嚇嚇叫。

布萊德彼特主演的《F1電影》是今年全台最賣座真人電影。（華納兄弟提供）布萊德彼特主演的《F1電影》是今年全台最賣座真人電影。（華納兄弟提供）

近期最強大、目前仍在熱賣的《動物方城市2》在台上映三週，上週末以累積台幣4.77億的驚人票房直接攻進年度票房第三名，更是前十名榜單被半數動畫佔據中，唯一的好萊塢作品，也替迪士尼大大爭了一口氣，電影也在全球開出驚人票房，除了是全球年度票房第二名，也是今年目前最賣座的好萊塢電影。

湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》刷新系列票房新高。（UIP提供）湯姆克魯斯《不可能的任務：最終清算》刷新系列票房新高。（UIP提供）

第四、五名都是經典IP的最新力作，首先是台灣觀眾最愛的「阿湯哥」湯姆克魯斯招牌系列新作兼收官之作《不可能的任務：最終清算》，以台幣4.53億刷新系列新高；全新重啟的《侏羅紀世界：重生》則找來思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）掛頭牌領軍，在台大賣台幣2.99億。

緊接著是今年掀起最強的「特典之亂」的《劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』》，以台幣2.57億佔據票房第六名（仍在上映中），之所以說是「最強」，是因為為了搶特典出現的黃牛亂象、夜排現象堪稱今年所有電影特典中最誇張的一部片，也希望大家可以冷靜一下啊！！（大家要看電影愛電影嘛！）第七名的《名偵探柯南 獨眼的殘像》則是大賣台幣2.15億的票房常勝軍，柯南一出手，便知有沒有。

林柏宏主演的《96分鐘》是今年最賣座台片。（華影國際提供）林柏宏主演的《96分鐘》是今年最賣座台片。（華影國際提供）

第八、九名則是最難能可貴的，有台片殺入年度票房前十名啦！首先是賣破台幣2.06億的《96分鐘》，從上映第二週起靠著口碑創下有如奇蹟般的漲幅，成為今年目前最賣座的台片；再來則是堪稱票房保證的系列新作《角頭－鬥陣欸》，不負眾望賣破台幣1.88億，同時也是今年第一部破億的台片。

第十名也是上半年強大的動畫代表《劇場版「進擊的巨人」完結篇THE LAST ATTACK》，全台大賣台幣1.44億元。而誠如開頭說到，明天就有蓄勢待發的《阿凡達：火與燼》即將上映，台片方面也還有口碑叫好的《那張照片裡的我們》、《陽光女子合唱團》接力上映，動畫方面也還有粉絲數眾多的《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》，2025年還沒過完，票房之爭當然也還沒結束。

2025年台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）2025年台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）

2025年全球票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）2025年全球票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）

2025年外片台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）2025年外片台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）

至於今年台灣電影表現，目前除了擠進2025年賣座前十名的《96分鐘》和《角頭－鬥陣欸》，恐怖片《泥娃娃》也於本月初正式破億，讓今年出現了三部破億台片；金馬獎大贏家暨最佳影片得主《大濛》目前也靠著好口碑票房節節上升，目前已突破台幣4600萬，或許也有機會朝破億邁進。

2025年台片台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）2025年台片台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）

而單看日韓片在台票房，表現最好的十部片裡日本動畫也佔了七部，韓片方面，改編自小說的《全知讀者視角》以台幣7850萬成為今年最賣座的韓片；日片方面除了動畫，最賣座的真人電影就是在日本賣破影史真人電影紀錄的《國寶》，目前全台票房突破台幣3700萬，該片代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片，還獲「阿湯哥」湯姆克魯斯站台力挺。

2025年日韓片台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）2025年日韓片台灣票房TOP 10表格。（製表：記者許世穎）

《國寶》以華麗歌舞伎場景再現日本傳統魅力，帶來撼動人心的觀影體驗。（傳影提供）《國寶》以華麗歌舞伎場景再現日本傳統魅力，帶來撼動人心的觀影體驗。（傳影提供）

