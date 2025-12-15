金曲歌王父親離世！心碎認有「難以修補的裂縫」

蘇明淵全新台語創作專輯《主題歌》12/16 正式發行。（蘇明淵提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 金曲台語歌王蘇明淵今年二月歷經父親離世，讓他的人生出現一道難以修補的裂縫，他將思念、遺憾化作旋律，推出新專輯《主題歌》，成為重新站起的力量。《主題歌》不僅是他送給父親的告白，更是他替十個被忽略、被誤解、被推到牆邊的生命，逐一寫下的「主題歌」。

暌違兩年，兩屆金曲獎得主蘇明淵回到錄音室，將法庭經驗、生命的刻痕，以溫柔卻帶點反骨的精神完成一張獻給「人」的作品。在第二次獲得金曲獎後，蘇明淵並不自滿，反而重新回到「學習者的位置」，開始深入研究錄音軟體、硬體設備操作、聲音設計，錄音室成為他的第二個事務所。

專輯由蘇明淵與張志宇共同製作，風格跨越 R&B、Lo-Fi、藍調民謠、60’s old tone等；蘇明淵二度與女兒蘇柔伊合唱《過去到這馬》，這首歌以真實且直白的對話方式，呈現兩代之間的衝突、距離與最終靠近。蘇明淵多年忙於事務所，錯過女兒成長的時刻；在錄音室內，他們把那些未曾說出口的情緒拆解、面對，化為一段屬於家人的和解之歌。

