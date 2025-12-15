演唱會意外 女神卡卡唱到一半舞者掉下台 當場喊停超暖

女神卡卡在澳洲辦演唱會，舞者意外摔落舞台，她立刻喊停。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國歌手女神卡卡（Lady Gaga）日前在澳洲雪梨舉辦演唱會，竟然發生意外，當她演唱到一半的時候，有舞者跌落舞台，人美心善的女神卡卡當下立刻喊停，中斷演唱會，並親自在舞台邊關心舞者傷勢。今（15）跌落舞台的舞者Michael發文還原當時過程，更特別表達對女神卡卡的感激。

女神卡卡喊停之後，到舞台邊親自確認舞者傷勢。（翻攝自X）

Michael今日的發文中，先向外界報平安，他也強調這個舞台意外讓他嚇壞了，摔下舞台之後，Michael感受到很多情緒，且身體完全無法控制，他低估了澳洲的天氣導致舞台濕滑，覺得自己不夠專業，非常自責。話鋒一轉，Michael表示當他摔落舞台時，女神卡卡第一時間就對後台說：「停下來」，中斷音樂之後，她先安撫觀眾，接著親自走到舞台邊關心Michael的狀況，並向全場說明：剛剛舞台上發生了一點意外，但一切都沒問題。

請繼續往下閱讀...

女神卡卡確認Michael安全後，立刻送上大大的擁抱，之後才回到舞台繼續演出。她的反應獲得外界讚賞，認為既暖心又溫柔，好在Michael目前正在休養並逐漸康復中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法