娛樂 音樂

靈魂沙發錄到超詭異人聲！團員接連出事了

靈魂沙發推出新專輯。（放飛音樂提供）靈魂沙發推出新專輯。（放飛音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕靈魂沙發SoulFa推出第三張專輯《失望的山》，在女巫店舉辦「SoulFa靈魂沙發｜靈魂沙發發發發發三專了！不插電聊唱會」，他們更提到在錄製專輯時遇到無法解釋的事件，在錄音室耳機中聽到疑似講話的聲音，莫名的「神秘人聲」在反覆確認後仍找不到來源，成為這張作品意外的小插曲。

現場以專輯同名單曲《失望的山》開場，主唱本山笑稱「今天不是演唱會」，而是「帶著樂器的大型群聊現場」，鼓勵觀眾隨時舉手提問。談起專輯概念與這首歌的靈感，他分享成長過程中被灌輸的「謙虛、刻苦、忍耐、不製造紛爭」等價值觀，這些「美德」讓他習慣壓抑感受，長久下來形成一座看不見的山。

靈魂沙發主唱本山。（放飛音樂提供）靈魂沙發主唱本山。（放飛音樂提供）

《Best Life》也來自年少時大人總說：「開跑車、早點生小孩、成家立業、收入多少才叫好人生。」但本山長大後發現真正的最好生活根本不是這些。本山笑說：「我現在沒車、沒錢，可是走在路上覺得超棒。演出完回家也覺得我根本不需要那些東西才會幸福。」

聊唱會上，團員也帶來多首作品背後鮮少被看見的故事。《無聲》是亨利入團七年來寫下的第一首歌，別具意義；而在演唱《銀河之王》前，本山爆料Poopoo以前幾乎一天要吃五個便當，是名副其實的「吃飯之王」，Poopoo也自曝因為開完闌尾炎的刀後，變成「打嗝之王」，笑料不斷。

靈魂沙發推出新專輯。（放飛音樂提供）靈魂沙發推出新專輯。（放飛音樂提供）

迷幻風格的《咒》則延伸了「價值與框架像咒語般束縛」的概念。他們更分享在錄音時發生的怪事，至今仍無法解釋：某段音樂之間的空檔一直出現「像是有人說話」的聲音，團隊以為是控制室麥克風忘記關，直到回頭查音軌、重唱、逐一排查後卻始終找不到來源，成為了這首歌意外的插曲，本山笑說：「其實也沒那麼恐怖啦，但大家越找越認真，一直要試圖找卻怎麼也找不到比較恐怖。」

在分享《So Sad》時，本山談到自己長期習慣壓抑情緒、不敢表達真正的感受，甚至一旦講了，會內疚三到五天，他分享自己長達多年的壓力甚至讓身體一度出現「呼吸不順」的症狀，還曾被醫生誤診氣喘，最後看了三個醫生才發現源頭竟是「焦慮」，本山笑說從此不再讓自己內耗：「一件事如果我知道我講了你可能不開心，但我還是得講，因為我也要舒服。」他說現在至少「內疚一天就結束」，是成熟也是自我修復的一部分。

