自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

37刀整成范冰冰！中國「翻版女神」拒當複製人做回自己

何承熹（左）曾因「整成范冰冰」爆紅。（翻攝自微博、IG，合成圖）何承熹（左）曾因「整成范冰冰」爆紅。（翻攝自微博、IG，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅何承熹曾因「整成范冰冰」爆紅，她為了長得像偶像、前後動刀 37次、砸下超過800萬人民幣（約台幣3,600萬元），變成「翻版范冰冰」；近來她重塑個人定位，轉型成為時尚部落客與內容創作者，試圖甩開過去的複製標籤。

何承熹出身深圳富裕家庭，卻對外貌不自信，從2008年起瘋狂整形，3度割雙眼皮、反覆調整臉型，只為「要跟范冰冰一模一樣」；2016年，她頂著「迷你范冰冰」之名參加節目、拍戲、接活動，一度被封為「最像范冰冰的女人」。

何承熹（左）曾和前夫扮成范冰冰、李晨情侶檔。（翻攝自微博）何承熹（左）曾和前夫扮成范冰冰、李晨情侶檔。（翻攝自微博）

戲劇性的是，她與整形醫師交往，男方同樣動刀「複製」范冰冰當時的男友李晨，兩人乾脆把自己包裝成「真人複製情侶檔」，跑遍商演、代言節目，話題滿滿，然而童話沒撐多久，2018年男方愛上另一名男子，兩人婚姻破裂。

沉寂一段時間後，何承熹近年又進行幾次調整，刻意讓外型不再那麼像范冰冰，並重新經營社群，目前累積約33萬粉絲。最近，她透過時尚部落格與影片分享穿搭、美妝與生活態度，直言：「我就是我，不再為取悅任何人而活。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中