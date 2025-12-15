37刀整成范冰冰！中國「翻版女神」拒當複製人做回自己

何承熹（左）曾因「整成范冰冰」爆紅。（翻攝自微博、IG，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網紅何承熹曾因「整成范冰冰」爆紅，她為了長得像偶像、前後動刀 37次、砸下超過800萬人民幣（約台幣3,600萬元），變成「翻版范冰冰」；近來她重塑個人定位，轉型成為時尚部落客與內容創作者，試圖甩開過去的複製標籤。

何承熹出身深圳富裕家庭，卻對外貌不自信，從2008年起瘋狂整形，3度割雙眼皮、反覆調整臉型，只為「要跟范冰冰一模一樣」；2016年，她頂著「迷你范冰冰」之名參加節目、拍戲、接活動，一度被封為「最像范冰冰的女人」。

何承熹（左）曾和前夫扮成范冰冰、李晨情侶檔。（翻攝自微博）

戲劇性的是，她與整形醫師交往，男方同樣動刀「複製」范冰冰當時的男友李晨，兩人乾脆把自己包裝成「真人複製情侶檔」，跑遍商演、代言節目，話題滿滿，然而童話沒撐多久，2018年男方愛上另一名男子，兩人婚姻破裂。

沉寂一段時間後，何承熹近年又進行幾次調整，刻意讓外型不再那麼像范冰冰，並重新經營社群，目前累積約33萬粉絲。最近，她透過時尚部落格與影片分享穿搭、美妝與生活態度，直言：「我就是我，不再為取悅任何人而活。」

