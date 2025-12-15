自由電子報
娛樂 音樂

離婚3年曹格巧遇「前妻」吳速玲怦然心動？網驚呼像極了《甄嬛傳》名場面

曹格（右）和前妻吳速玲離婚3年了。（翻攝自IG）曹格（右）和前妻吳速玲離婚3年了。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲歌王曹格和前妻吳速玲離婚3年，之前曹格仍多次表現出對前妻仍有依戀，心中忘不了她，近日在一場粉絲活動會上，曹格意外發現前妻的「身影」，害羞燦笑的樣子引起網友熱烈討論，事件還登上熱搜。

最近曹格在聚會合照時，發現一位女網友的外貌、氣質與前妻吳速玲高度相似，他多次端詳後脫口而出：「妳怎麼那麼像我前妻！真的好像吳速玲啊！」

曹格（左）和粉絲合照，直呼對方好像他的前妻。（翻攝自微博）曹格（左）和粉絲合照，直呼對方好像他的前妻。（翻攝自微博）

看到曹格的反應，又驚喜，又害羞的模樣，網友忍不住調侃根本是現實版的「莞莞類卿」，覺得如同《甄嬛傳》裡的名場面，這是劇中的重要情節，在戲裡，皇帝給已故的純元皇后寫信，提到「莞莞類卿」，意思是甄嬛（外號莞莞）因為像純元皇后，所以頗得皇帝寵愛，被當作純元的替身。

曹格巧遇「前妻」的單日話題閱讀量破億，成為網友熱烈輿論焦點。不少網友覺得這是曹格對前妻情感未消解的自然流露；不過也有也有網友質疑，曹格主動提及前妻，彷彿想為自己設下「深情人設」，只能說曹格的一個反應有兩極看法。

