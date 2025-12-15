噁心 網紅影片教學假結婚拿美國籍 生病返台爽用健保

爽用健保還洋洋得意的美麗K媽。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕以網紅自視的「美麗K媽」在網路上有約7萬粉絲，她曾經發出一段影片，一邊秀自己的美國護照，一邊大言不慚的直接表示：回台灣就是想「享受健保」，被網友出征之後，還高喊：你拿我怎樣？

美麗K媽自豪有雙重國籍，但強調生病要回台灣用健保，因為健保太好用。（翻攝自IG）

想要塑造女強人形象的美麗K媽，擁有美國、台灣雙重國籍，且直言不諱在網路上大讚台灣健保好用。先前她也曾用問答方式作自我介紹，表示自己因在美國出生，故持有美國護照，她還教學指出想要拿綠卡的話可以嘗試「假結婚」，跟伴侶同居2年後，就有機會成為美國公民。在問答當中，有一個問題是「為什麼想回來台灣」，美麗K媽非常直接以反問法回答：「台灣健保有多好用？」

請繼續往下閱讀...

以網紅自居的「美麗K媽」大膽在網路上拍攝影片教人以假結婚拿綠卡。（翻攝自IG）

有網友調侃她貪圖台灣健保，她笑著說「是啊，怎麼樣嗎？」讓人聯想到黃安也是一有病就奔回台灣爽用健保的人。美麗K媽還大大方方說：「我就是雙重國籍，你拿我怎麼樣？」看得讓人滿肚子火，網友更斥責她教人假結婚拿綠卡，最好被除國籍。

對於網友的批評，美麗K媽大感不妙，刪除影片，還說：「抱歉，拍了一支影片讓你（網友）不舒服，自己看了看確實觀感上也不是很好，就先行刪除了。未來做內容會在謹慎。感謝關心、感謝批評指教。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法