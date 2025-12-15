自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

33歲正妹女星驚爆有「小孩」！爽快出櫃認是雙性戀

「心動宇宙UNV」（左起）、楊婷婭、金志遙一起響應《Come get my love》。（心動藝能提供）「心動宇宙UNV」（左起）、楊婷婭、金志遙一起響應《Come get my love》。（心動藝能提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕外型出眾的公益女神「楊楊」楊婷婭推出新單曲《Come get my love》為性別平權獻聲，她帶著自己的「小孩」、旗下的多元性別團體「心動宇宙UNV」一起現身，開玩笑說：「明明不想生小孩，卻弄了這麼多小孩。」

她今年初與合夥人、歌手金志遙舉辦全台徵選活動，特別強調性別友善，歡迎所有性別來參加，最終簽下三位多元性別的師弟妹組成「心動宇宙UNV」，她坦承：「我希望社會大眾，尤其是小孩子也可以在舞台上看到和自己一樣族群的人，讓他們覺得自己不是異類，也有跟自己一樣的榜樣可以追隨。」

楊婷婭推出單曲《Come get my love》為性別平權發聲。（心動藝能提供）楊婷婭推出單曲《Come get my love》為性別平權發聲。（心動藝能提供）

談起參與性別平權的過程，楊婷婭說，「我看過太多被誤解的靈魂，他們只是想愛、想被愛，卻被世界審判。」例如身邊的朋友出櫃，他們的爸媽說：「我為什麼會生出你這麼奇怪的孩子。」她會幫他們和爸媽溝通。也曾經花三個月的時間照顧一位去動變性手術的朋友，手術後她幾乎都要躺在床上、裝尿袋，每天還要換藥、打針，過程相當辛苦。楊婷婭覺得，多元性別的大家在找尋自我的過程已經很辛苦了，還要面對異樣的眼光，讓人忿忿不平。

楊婷婭年初舉辦藝人徵選活動，強調性別友善、為大家圓星夢。（心動藝能提供）楊婷婭年初舉辦藝人徵選活動，強調性別友善、為大家圓星夢。（心動藝能提供）

而她也坦承自己幫「心動宇宙UNV」去談工作時，常因為多元性別的關係被回絕，聽過最難聽的話是「我們不太需要不男不女的」，但她並不氣餒，都會軟性勸說對方，相信總有一天「心動宇宙UNV」的特色會被接受。

這次的新歌為多元性別族群而唱，她坦承自己談戀愛也看重靈魂，交往對象不分性別，「我男生女生都可以，不要限制自己。」在加拿大唸大學時，曾經與同樣來自台灣的女生交往一年多，強調感受「很不錯」，可惜後來因為個性不合協議分手，目前她則是單身。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中