33歲正妹女星驚爆有「小孩」！爽快出櫃認是雙性戀

「心動宇宙UNV」（左起）、楊婷婭、金志遙一起響應《Come get my love》。（心動藝能提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕外型出眾的公益女神「楊楊」楊婷婭推出新單曲《Come get my love》為性別平權獻聲，她帶著自己的「小孩」、旗下的多元性別團體「心動宇宙UNV」一起現身，開玩笑說：「明明不想生小孩，卻弄了這麼多小孩。」

她今年初與合夥人、歌手金志遙舉辦全台徵選活動，特別強調性別友善，歡迎所有性別來參加，最終簽下三位多元性別的師弟妹組成「心動宇宙UNV」，她坦承：「我希望社會大眾，尤其是小孩子也可以在舞台上看到和自己一樣族群的人，讓他們覺得自己不是異類，也有跟自己一樣的榜樣可以追隨。」

楊婷婭推出單曲《Come get my love》為性別平權發聲。（心動藝能提供）

談起參與性別平權的過程，楊婷婭說，「我看過太多被誤解的靈魂，他們只是想愛、想被愛，卻被世界審判。」例如身邊的朋友出櫃，他們的爸媽說：「我為什麼會生出你這麼奇怪的孩子。」她會幫他們和爸媽溝通。也曾經花三個月的時間照顧一位去動變性手術的朋友，手術後她幾乎都要躺在床上、裝尿袋，每天還要換藥、打針，過程相當辛苦。楊婷婭覺得，多元性別的大家在找尋自我的過程已經很辛苦了，還要面對異樣的眼光，讓人忿忿不平。

楊婷婭年初舉辦藝人徵選活動，強調性別友善、為大家圓星夢。（心動藝能提供）

而她也坦承自己幫「心動宇宙UNV」去談工作時，常因為多元性別的關係被回絕，聽過最難聽的話是「我們不太需要不男不女的」，但她並不氣餒，都會軟性勸說對方，相信總有一天「心動宇宙UNV」的特色會被接受。

這次的新歌為多元性別族群而唱，她坦承自己談戀愛也看重靈魂，交往對象不分性別，「我男生女生都可以，不要限制自己。」在加拿大唸大學時，曾經與同樣來自台灣的女生交往一年多，強調感受「很不錯」，可惜後來因為個性不合協議分手，目前她則是單身。

