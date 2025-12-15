芬蘭小姐「拉單眼皮」慘丟后冠 議員逆風聲援「頭痛不行嗎」挨轟

慘丟芬蘭小姐后冠的Sara Zaftje，私照涉種族歧視。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年9月才剛摘下「芬蘭小姐」后冠的Sara Zaftje（22歲），近日卻因為一張帶有種族歧視意味的照片而被拔掉后冠，11日芬蘭小姐協會宣布改由亞軍Tara Lehtonen遞補，沒想到，此舉引發正反兩派意見，有人覺得Sara行為無傷大雅，但有人覺得芬蘭小姐代表國家門面，不該出現任何在有「偏見」或「歧視」的言行舉止。

沒想到，爭議還沒平息，又有一名當地議員Juho Eerola跳出來聲援Sara Zaftje，刻意將自己的臉書頭像換成一張翻白眼、齜牙咧嘴的照片，配文寫道：「我就是Sara！」他在接受當地媒體《Ilta-Sanomat》採訪時，解釋為何決定更換頭像的原因，「我記得芬蘭小姐說過，像這樣拉扯太陽穴可以緩解頭痛。我想用我的頭像來展示這一點。」

請繼續往下閱讀...

在芬蘭小姐選美大賽中獲得亞軍的Tara Lehtonen（左），接替前任Sara Zaftje）戴上后冠。兩人於11日（當地時間）出席交接記者會。（美聯社）

而他的說詞，則與被迫卸任的芬蘭小姐Sara Zaftje說法如出一轍，她在網路流傳的照片配文就是「kiinalaisenkaa syömas（中國菜）」。

Sara Zaftje昨（14日）接受《朝日新聞》採訪時解釋道：「我和朋友在餐廳吃飯時，突然感到劇烈的頭痛和眼痛。我靠在桌子上，揉了揉太陽穴，也拉了拉眼睛。」她澄清當天是應朋友要求，才拍下這張照片，本意並不是為了嘲笑任何人，那位朋友未經她允許就在照片旁配上「中國菜」的字眼，「我從未想過要傷害任何人。對於此次事件造成的任何痛苦或誤解，我深感遺憾，並願承擔全部責任。」對於被摘后冠，表示勇於承擔後果。

議員「聲援照」挨轟！（ 翻攝自臉書）

芬蘭教育部長稱Sara Zaftje極其不妥，「不負責任、幼稚且愚蠢，顯然冒犯了他人」。一名住在芬蘭的日本男子，甚至為此發起一項線上請願，主題是「抗議歧視性言論，呼籲調查和改善反亞裔歧視」，截至當地時間14日晚間，該請願已有逾7000人連署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法