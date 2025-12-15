自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

芬蘭小姐「拉單眼皮」慘丟后冠 議員逆風聲援「頭痛不行嗎」挨轟

慘丟芬蘭小姐后冠的Sara Zaftje，私照涉種族歧視。（翻攝自網路）慘丟芬蘭小姐后冠的Sara Zaftje，私照涉種族歧視。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今年9月才剛摘下「芬蘭小姐」后冠的Sara Zaftje（22歲），近日卻因為一張帶有種族歧視意味的照片而被拔掉后冠，11日芬蘭小姐協會宣布改由亞軍Tara Lehtonen遞補，沒想到，此舉引發正反兩派意見，有人覺得Sara行為無傷大雅，但有人覺得芬蘭小姐代表國家門面，不該出現任何在有「偏見」或「歧視」的言行舉止。

沒想到，爭議還沒平息，又有一名當地議員Juho Eerola跳出來聲援Sara Zaftje，刻意將自己的臉書頭像換成一張翻白眼、齜牙咧嘴的照片，配文寫道：「我就是Sara！」他在接受當地媒體《Ilta-Sanomat》採訪時，解釋為何決定更換頭像的原因，「我記得芬蘭小姐說過，像這樣拉扯太陽穴可以緩解頭痛。我想用我的頭像來展示這一點。」

在芬蘭小姐選美大賽中獲得亞軍的Tara Lehtonen（左），接替前任Sara Zaftje）戴上后冠。兩人於11日（當地時間）出席交接記者會。（美聯社）在芬蘭小姐選美大賽中獲得亞軍的Tara Lehtonen（左），接替前任Sara Zaftje）戴上后冠。兩人於11日（當地時間）出席交接記者會。（美聯社）

而他的說詞，則與被迫卸任的芬蘭小姐Sara Zaftje說法如出一轍，她在網路流傳的照片配文就是「kiinalaisenkaa syömas（中國菜）」。

Sara Zaftje昨（14日）接受《朝日新聞》採訪時解釋道：「我和朋友在餐廳吃飯時，突然感到劇烈的頭痛和眼痛。我靠在桌子上，揉了揉太陽穴，也拉了拉眼睛。」她澄清當天是應朋友要求，才拍下這張照片，本意並不是為了嘲笑任何人，那位朋友未經她允許就在照片旁配上「中國菜」的字眼，「我從未想過要傷害任何人。對於此次事件造成的任何痛苦或誤解，我深感遺憾，並願承擔全部責任。」對於被摘后冠，表示勇於承擔後果。

議員「聲援照」挨轟！（ 翻攝自臉書）議員「聲援照」挨轟！（ 翻攝自臉書）

芬蘭教育部長稱Sara Zaftje極其不妥，「不負責任、幼稚且愚蠢，顯然冒犯了他人」。一名住在芬蘭的日本男子，甚至為此發起一項線上請願，主題是「抗議歧視性言論，呼籲調查和改善反亞裔歧視」，截至當地時間14日晚間，該請願已有逾7000人連署。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中