足球天王決定玩命 馮迪索證實C羅將出演《玩命關頭》

蓋兒加朵分享《玩命關頭5》的大合照。（翻攝自推特）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢動作電影《玩命關頭》（Fast & Furious）系列是許多人心目中的神作，其中飛車追逐的場景更滿足影迷對速度的激情與狂熱。《玩命關頭》系列靈魂人物兼電影主演、監製的男星馮迪索（Vin Diesel）近日在社群平台秀出一張和足球天王C羅（Cristiano Ronaldo）的合照，證實C羅將跨界演出《玩命關頭》系列電影，令全球沸騰。

《玩命關頭》系列的飛車追逐和驚心動魄的爆破場面都是超經典名場面，如今足球天王C羅也將加入演出，讓人好期將激盪出怎樣的火花？由於2026年也將迎來世界盃足球賽，消息同時震驚影壇與足球球壇。

請繼續往下閱讀...

馮迪索（左）曬出與足球天王C羅的合照。（翻攝自X）

在照片中，馮迪索與C羅兩人肩並肩，還比了讚，氣氛看起來輕鬆愉快。馮迪索也在發文中宣布：C羅將參加《玩命關頭》第11集演出，11集也就是系列最終章。馮迪索透露：「大家一直在問他會不會加入《玩命關頭》，我可以告訴你，他絕對是真實有料的，我們真的為他想好了一個角色」。詳細是怎樣的角色，馮迪索還是賣了個關子，並未公開。

C羅決定加入《玩命關頭》第11集演出。（路透）

消息曝光後，迅速在網路詐鍋，網友紛紛嗨喊「這組合好狂」、「C羅踢入玩命關頭啦」，過去《玩命關頭》曾找過許多不同領域，包括摔角、格鬥選手名人合作，C羅的加入，無異是足球界最具代表人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法