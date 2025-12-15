自由電子報
娛樂 亞洲

黎智英罪名成立 香港記協發聲：對新聞界造成傷害

香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭定罪，香港記協認為恐引發寒蟬效應。（法新社）香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭定罪，香港記協認為恐引發寒蟬效應。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港壹傳媒集團創辦人黎智英及其旗下《蘋果日報》因涉及國安案件，今（15）遭香港法院裁定「串謀勾結外國勢力」、「串謀發布煽動刊物」罪名。香港記者協會（簡稱記協）稍早發布聲明，指出《蘋果日報》被迫停運至今近5年，管理層及編輯、採訪人員也不斷被還押，已對新聞界造成不可逆嚴重傷害。

香港記協認為依照《基本法》第27條保障新聞自由，但案件中卻有人因為從事新聞工作而受牢獄之災，更造成數百名新聞工作者失去工作，導致香港市民獲取新聞重要渠道減少，第四權、監督能力也遭到削弱，社會聲音由多元趨向單一，簡直是倒施逆行。嚴重譴責此做法無異引發「寒蟬效應」，黎智英定罪無異香港社會共同承受重大損失。

記協也認為香港地位為「特區」，政府必須信守保障新聞自由承諾，如今新聞工作者看到黎智英的下場，難免會產生恐懼感，如此一來又有誰敢說真話？香港記協亦引用《舊唐書 · 魏徵列傳》有云，以銅為鏡，可以正衣冠；以人為鏡，可以明得失。當權者今若能以報導為鏡，可以照見民情，明察自身。

