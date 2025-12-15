「淫魔富商」9.5萬張照片集曝光！川普保險套「我超大」意外吸睛

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國政商界最知名也最具爭議「艾普斯坦檔案」（Epstein Files），不但害安德魯王子被逐出英國皇室，隨著檔案照一一解密，近日再度引爆話題！目前編列在冊的9.5萬張照片中，繼3日曝光艾普斯坦私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James Island）的性愛豪宅內部後，12日又爆出另一批照片，除了美國現任總統川普（Donald Trump）、前總統柯林頓（Bill Clinton），知名大人物還包括了微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、前白宮首席策略顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）、維珍集團創辦人理查布蘭森（Richard Branson）、前財政部長桑默斯（Larry Summers），甚至現年90歲的金獎名導伍迪艾倫（Woody Allen）都被揭露曾與艾普斯坦往來密切。

美國總統川普（中）與艾普斯坦的昔日交情，被拿來大作文章。（法新社）

綜合CNN、法新社、路透等外媒報導，在12日最新公布的這批照片裡，出現不少情趣用品，其中一張印有川普漫畫肖像、寫著「I’M HUUUUGE!」（我超大）字樣且被標價為4.50美元的照片，更成為全球注目焦點，甚至被美國國家歷史博物館形容為「政治諷刺保險套」。

美國前總統柯林頓（中）與艾普斯坦（右一）的合照。（法新社）

「川普保險套」照片一經披露，瞬間在網路上流傳，而白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）隨即發表聲明反駁，指民主黨選擇性釋出經過挑選、並隨機塗黑的照片，試圖營造虛假敘事，再次強調重啟艾普斯坦案調查工作的正是川普政府，美國總統川普上月簽署法案，要求司法部在30天內公開所有與「淫魔富豪」艾普斯坦相關檔案！

「川普保險套」照片目前已在網路上流傳開來。（法新社）

據CNN報導，眾院監督委員會在聲明中表示，這批照片來自「艾普斯坦遺產方」應國會傳票所提供，總數約9.5萬張，推估拍攝時間涵蓋1990年1月1日至2019年8月10日期間，聲明中但也不忘強調，雖然這批照片中出現大量情趣用品，但並未顯示任何不當性行為，也未呈現涉及未成年者的畫面，目前尚不清楚拍攝時間、地點與拍攝者身分。

12日公布的檔案照中，出現不少情趣用品。（法新社）

比爾蓋茲（左）曾在受訪時坦言後悔與艾普斯坦見面，並強調對其犯罪行為毫不知情。（法新社）

