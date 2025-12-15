自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「淫魔富商」9.5萬張照片集曝光！川普保險套「我超大」意外吸睛

「淫魔富商」9.5萬張照片集曝光！川普保險套「我超大」意外吸睛

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國政商界最知名也最具爭議「艾普斯坦檔案」（Epstein Files），不但害安德魯王子被逐出英國皇室，隨著檔案照一一解密，近日再度引爆話題！目前編列在冊的9.5萬張照片中，繼3日曝光艾普斯坦私人島嶼小聖詹姆斯島（Little St James Island）的性愛豪宅內部後，12日又爆出另一批照片，除了美國現任總統川普（Donald Trump）、前總統柯林頓（Bill Clinton），知名大人物還包括了微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）、前白宮首席策略顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）、維珍集團創辦人理查布蘭森（Richard Branson）、前財政部長桑默斯（Larry Summers），甚至現年90歲的金獎名導伍迪艾倫（Woody Allen）都被揭露曾與艾普斯坦往來密切。

美國總統川普（中）與艾普斯坦的昔日交情，被拿來大作文章。（法新社）美國總統川普（中）與艾普斯坦的昔日交情，被拿來大作文章。（法新社）

綜合CNN、法新社、路透等外媒報導，在12日最新公布的這批照片裡，出現不少情趣用品，其中一張印有川普漫畫肖像、寫著「I’M HUUUUGE!」（我超大）字樣且被標價為4.50美元的照片，更成為全球注目焦點，甚至被美國國家歷史博物館形容為「政治諷刺保險套」。

美國前總統柯林頓（中）與艾普斯坦（右一）的合照。（法新社）美國前總統柯林頓（中）與艾普斯坦（右一）的合照。（法新社）

「川普保險套」照片一經披露，瞬間在網路上流傳，而白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）隨即發表聲明反駁，指民主黨選擇性釋出經過挑選、並隨機塗黑的照片，試圖營造虛假敘事，再次強調重啟艾普斯坦案調查工作的正是川普政府，美國總統川普上月簽署法案，要求司法部在30天內公開所有與「淫魔富豪」艾普斯坦相關檔案！

「川普保險套」照片目前已在網路上流傳開來。（法新社）「川普保險套」照片目前已在網路上流傳開來。（法新社）

據CNN報導，眾院監督委員會在聲明中表示，這批照片來自「艾普斯坦遺產方」應國會傳票所提供，總數約9.5萬張，推估拍攝時間涵蓋1990年1月1日至2019年8月10日期間，聲明中但也不忘強調，雖然這批照片中出現大量情趣用品，但並未顯示任何不當性行為，也未呈現涉及未成年者的畫面，目前尚不清楚拍攝時間、地點與拍攝者身分。

12日公布的檔案照中，出現不少情趣用品。（法新社）12日公布的檔案照中，出現不少情趣用品。（法新社）

比爾蓋茲（左）曾在受訪時坦言後悔與艾普斯坦見面，並強調對其犯罪行為毫不知情。（法新社）比爾蓋茲（左）曾在受訪時坦言後悔與艾普斯坦見面，並強調對其犯罪行為毫不知情。（法新社）

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中