長壽綜藝《RM》又走2人 金鍾國語帶玄機引全網猜測

14日播出的長壽綜藝節目《Running Man》送走兩名合作者。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國長壽綜藝節目《Running Man》在海外有許多死忠粉，台灣也有不少觀眾很喜歡這個節目。昨（14）播出的節目當中，長期合作的製作人馨仁告別製作5年的《RM》和第二代「租借成員」崔丹尼爾雙雙告別，金鍾國也偷偷臭有人「出去後就沒再回來」引發猜測。

《Running Man》歡送兩名成員離開。（翻攝自X）

昨日播出的節目一開始，固定成員Haha不知道為什麼突然拿出護唇膏來搽，有些人還虧Haha：「喂，該不會是業配吧？」Haha解釋這是馨仁特別準備的小禮物，原來這一集就是合作5年的製作人馨仁最後一次錄製《RM》現場氣氛瞬間變得依依不捨。成員們一一向馨仁表達感謝，特別是金鍾國說眼看著馨仁一路從助理到演到主製作人，感覺走了很長一段路，不過隨後他也自嘲，馨仁一直負責他的工作，應該很辛苦。劉在錫也開玩笑說：她（馨仁）說因為鍾國，真的太累了。

第二代「租借成員」崔丹尼爾宣布正式畢業。（翻攝自X）

除馨仁外，第二代「租借成員」崔丹尼爾也在昨日的節目宣布正式畢業，他感性的說：能夠以租借成員身分參與節目經驗難得。Haha開玩笑說：「來這裡才發現你沒什麼擅長的吧？」意外引發崔丹尼爾透露以前大家說他反應慢，他以為只是開玩笑，直到參加《RM》才發現：原來大家是認真的。

崔丹尼爾即將離開，金鍾國不斷鼓勵他「以後有機會可以再回來」順便酸一下：不要像某個傢伙，之後就不來了。這句話迅速在網路上引起猜測，大家紛紛肉肉這個不來的人是誰？

