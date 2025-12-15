再等兩天！《阿凡達：火與燼》試片口碑出爐 神導掛保證「非看不可」

《阿凡達：火與燼》今在台舉辦試片獲得好評。（二十世紀影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆精雕細琢的科幻史詩《阿凡達》系列第3部《阿凡達：火與燼》將於本週三（17日）在台上映，今舉行台灣媒體試片，口碑出爐，被譽為「再次將電影工藝推向極致的大師鉅作」！導演柯麥隆說明本集為前三集的「三部曲總結篇章」，直言看過前兩集的人絕對非看本集不可！

導演柯麥隆再度打造磅礡華麗的場面與視覺效果，比起前兩集有過之而無不及，延續以家庭為核心的劇情，更是令人感動不已。他表示：「與其把本片當作一部續集，它更像前三集的三部曲總結篇章，可以把它比擬為一齣戲的第三幕。」而說到對於觀眾是否買單的一把賭注，他也胸有成竹地說：「超過300公分的納美星藍人，其實也是人。」

《阿凡達：火與燼》昨在新北耶誕城巨星演唱會由柔伊莎達娜為台灣觀眾揭曉最新電影片段。（二十世紀影業提供）

飾演納美公主「奈蒂莉」的奧斯卡得主柔伊莎達娜備感窩心地特別錄製獻給台灣觀眾的問候影片，在昨晚新北耶誕城巨星演唱會上首度曝光，並加上最新片段搶先看，當蘇傑克與奈蒂莉商討如何面臨自己的共同傷痛，奈蒂莉聲淚俱下地提及她只剩信念，但蘇傑克則秒真心地回答：「你有這個家。」撒滿洋蔥的段落亦十分感人。《阿凡達：火與燼》將於12月17日在台上映，IMAX 3D、Dolby Cinema 3D、RealD 3D、4DX和ScreenX等全版本同步登場。

