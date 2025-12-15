韓女星控遭前男友軟禁掐頸 望公開能結束惡夢

韓國饒舌歌手Jvcki Wai近日在社群平台指控前男友家暴。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國饒舌歌手Jvcki Wai近日在社群平台指控前男友KC Label旗下製作人Bangdal對她施暴，她發出自己傷痕累累的照片，表示已經連續兩週無法出門，更表示自己公開照片正是為了想要結束這段恐怖的關係，發文在網路上瘋傳，且Bangdal再也沒和Jvcki Wai聯絡。

Jvcki Wai說，對方曾限制她的人身自由，同時也不讓她離開住處，被逼得走投無路之下，才決定公開照片和事實。這件事情引起廣泛討論，Jvcki Wai也進一步公開疑似來自前男友的電子郵件和語音訊息當證據。對於前女友的指控，Bangdal也發文反擊，他以粗俗言論否認自己施暴，還反咬前女友一口，指Jvcki Wai才是真正的施暴者，更對外界「不了解事實就妄下定論」感到非常氣憤。

韓國饒舌歌手Jvcki Wai與製作人前男友互咬對方施暴。（翻攝自X）

對於Bangdal的反駁，Jvcki Wai昨（14）日再發長文回擊，詳細描述兩人交往期間所遭受的暴力與精神控制，更解釋自己是受到長期暴力才反擊，但Jvcki Wai強調，自己大多數時間都承受身體語言與暴力，且進一步指控對方曾非法拘禁、摔東西、搶手機阻止報警，有時候火氣大，還會掐她脖子，讓她感到生命受威脅。

Bangdal為KC Label旗下製作人，曾負責Jvcki Wai今年7月發行的正規專輯《MOLLAK》全曲製作，雙方亦於今年2月推出合作單曲〈Spoil U〉。他同時也是饒舌歌手Sik-K創立廠牌的重要成員，並曾在「韓國嘻哈大獎 2025」中獲選為年度製作人。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

