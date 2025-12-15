自由電子報
娛樂 最新消息

卞耀漢與少女時代Tiffany公開戀情 告別單身10秘招

卞耀漢（左）與少女時代Tiffany公開戀情。（翻攝自IG）卞耀漢（左）與少女時代Tiffany公開戀情。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕2025年演藝圈好事連連，除了藝人「Lulu」黃路梓茵和陳漢典登記結婚、邱澤和許瑋甯補辦婚宴、李國超和高欣欣補辦婚宴、金鍾國和圈外女友完成終身大事、金宇彬與申敏兒公布婚訊、卞耀漢與少女時代Tiffany也公開戀情，還沒託單的人一定很羨慕吧？想要告別單身，日本網站《TRILL》提供10個小撇步，讓人在初次見面就能留下好印象，可以大幅提升戀愛可能性。

1、避免滔滔不絕只顧著講自己

溝通是雙向的接球與傳球，初次見面別忙著展現自己有多優秀。沉浸在個人獨秀中的感覺或許很好，但只有你一個人覺得舒服罷了。對方的禮貌微笑，可能心裡忍不住暗暗許願：時間快過去。

邱澤（左）、許瑋甯補辦婚宴。（資料照，記者王文麟攝）邱澤（左）、許瑋甯補辦婚宴。（資料照，記者王文麟攝）

2、好好自我介紹

初次見面，必須讓對方知道你是誰。除了姓名和職業之外，年齡、居住地等簡單的資訊，至少也要在聊天一開始就簡短地介紹，是基本禮貌喔。

3、適時給予回應

雙方初識，最忌諱打斷對方說話，一方說話時，另一方最好仔細聆聽，也避免搶過話題又把焦點拉回自己身上。對方說話時不妨眼睛看著對方，但不要直直盯著。適時喝口茶水移開視線，同意處點點頭會給些回應，能讓對話更愉快。

4、尋找共同點

談話時如果能找到兩人之間的共同點，能讓話題越聊越有勁，更容易讓話題延伸。想找到共同點？可以試試看聊聊興趣、喜歡的食物、常去的店家、想挑戰的事情，有時候會有意想不到的發現喔。

陳漢典（左）與Lulu今年完成結婚登記。（資料照，記者胡舜翔攝）陳漢典（左）與Lulu今年完成結婚登記。（資料照，記者胡舜翔攝）

5、寵物是個好話題

如果雙方都有飼養寵物，或者任何一方飼養寵物，那麼很容易展開話題，就算沒有飼養寵物的人，也可以聊聊自己很想養怎麼的寵物。現代社會毛小孩是陪伴在許多人身邊的萌寵，也很容易讓話題變得熱絡。

6、稱讚對方的隨身物品

不太擅長聊天的朋友，不妨發揮自己的觀察能力，看看對方身上是不是攜帶一些特殊的小飾品、隨身物件，說不定也能意外發現兩人有共同喜愛。無論服裝、飾品、掛飾都有可能搭起兩人愛的橋樑，記得注意到這些細節的時候盡量給予讚美，不要吐槽，免得弄巧成拙。

7、保持優雅有禮的措辭

初次見面保持一定程度的禮貌是有必要的。請避免使用粗魯或不雅的字眼，塑造出品味良好且印象加分的優質形象。

金宇彬（下）與申敏兒宣布婚訊。（翻攝自X）金宇彬（下）與申敏兒宣布婚訊。（翻攝自X）

8、維持溫和的語速與語氣

沒想到說話的速度也能影響一個人初次見面的第一印象吧？說話太快，不僅難以聽得清楚，好感度也容易下降。緩慢的語氣能散發出優雅且溫和的氛圍，保持溫和、禮貌的措辭，效果絕對會非常好。

9、隨時保持笑容

不論在什麼情況下，笑容都至關重要。忽略了笑容，所有的努力都可能付諸東流。反過來說，只要你始終保持著笑容，就能大幅提升好感度。

李國超（右）和高欣欣補請婚宴。（資料照，記者胡舜翔攝）李國超（右）和高欣欣補請婚宴。（資料照，記者胡舜翔攝）

10、用「自己的話」表達心意

想交新朋友絕對要發自內心，否則一切都將毫無意義。「偽裝」只能裝一時，不可能裝一世，真心才能感動人，用「自己的話」表達內心感受，就能讓人了解真摯的心意。

