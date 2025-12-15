自由電子報
娛樂 日韓

朴娜勑「打針阿姨」首度開口 認：想賺錢

朴娜勑近來捲入一連串爆料。（翻攝自X）朴娜勑近來捲入一連串爆料。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女諧星朴娜勑和「打針阿姨」A某爭議延燒，韓媒《文化日報》今（15）報導，A某首次就非法行醫指控作出回應，認了「只是想賺點買小菜那樣的零用錢，才做（醫療施術）的」，但否認對朴娜勑進行非法診療。

日前，朴娜勑的前經紀人公開與A某的對話紀錄，並表示：「2023年7月拍攝節目後，朴娜勑曾在金海的飯店，接受一名第一次見面的人的點滴注射。」前經紀人將朴娜勑下榻的飯店地址傳給A某，A某則附上銀行帳號，當朴娜勑方完成匯款後，A某明確回覆：「是的，款項已入帳，謝謝。」

針對簡訊中的資訊，A某承認「那是我的電話號碼」，當被再次詢問是否曾替朴娜勑進行醫療施術時，仍回應「完全不知道」。至於是否知道朴娜勑是誰，她回答：「知道，是搞笑藝人。」

A某表示：「我完全沒取得（醫療）執照。」並解釋：「在醫藥分業實施之前，我曾在醫院工作過一段時間。當時附近藥局會送藥過來，我就賺點像買小菜的錢。後來就不做了，之後什麼都沒再碰。」

此外，在今日舉行的新聞發布會上，首爾地方警察廳廳長朴正甫（音譯）表示：「目前有5起針對朴娜勑的投訴，以及一起她方提出的投訴。」

此前，朴娜勑的前經紀人於12月5日向警方報案，指控她職場霸凌、言語辱罵、嚴重人身攻擊、擅自開立處方以及拖欠製作費用，朴娜勑於當日提起反訴，指控對方敲詐勒索未遂，該案目前由龍山警察署負責審理。

警方透露調查仍處初期階段，將按照法律程序進行嚴格調查。

