娛樂 最新消息

台北比那霸還近！日樂團BEGIN開唱突Cue石垣市長

日本老牌樂團BEGIN上週末在Legacy Taipei舉辦演唱會。（雅慕斯娛樂提供）日本老牌樂團BEGIN上週末在Legacy Taipei舉辦演唱會。（雅慕斯娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本老牌樂團BEGIN出道35週年，上週末在Legacy Taipei舉辦演唱會，主唱比嘉榮昇笑說：「明明石垣島跟台灣距離那麼近，我卻還要轉機，要請石垣市長多開幾班飛往台灣的航班才行啦！」

比嘉榮昇在演出前向觀眾分享，他居住的石垣島距離台北約270公里，飛往沖繩本島那霸卻要470公里，他笑稱希望未來能有更多石垣島直飛台灣的航班，並提到台灣長年在食材與文化交流上帶給沖繩許多影響，因此這次台北場特別以與日本全國巡演相同規格呈現，要大家不要拘束。

日本老牌樂團BEGIN上週末在Legacy Taipei舉辦演唱會。（雅慕斯娛樂提供）

開場，比嘉榮昇便幽默表示，「開場是5首慢歌，請大家加油不要睡著」，引來現場笑聲。隨後BEGIN接連帶來《淚光閃閃》、《海之聲》等經典作品，全場包含安可共演唱超過20首作品，演出時間逾兩小時，讓歌迷一飽耳福。

此外，比嘉榮昇在台上介紹擔任鼓手的大兒子舜太朗，並讓他演唱自己樂團的歌曲，舜太朗演唱後以中文向觀眾喊出「I like 雞排」，現場頓時一陣爆笑。

為了這次台北演出，BEGIN自日本運來超過50件樂器與道具，將出道35年來的音樂歷程濃縮呈現。比嘉榮昇不忘叮嚀大家保重身體，期待未來能再度來台演出。

