綜藝戰開打！胡瓜聯手陳亞蘭、歐漢聲 《週末最強大》首播收視開紅盤

《週末最強大》收視慶功。左至右：華視副總經理蘇桂瑩、歐漢聲、華視總經理劉昌德、胡瓜、陳亞蘭、緯來綜合台台長柯芸芳。（華視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕華視攜手緯來電視網全新打造的大型綜藝節目《週末最強大》上週六首播氣勢驚人，首集電視收視率一舉衝破1，其中35至54歲女性觀眾收視表現特別亮眼，黏著度同樣開出紅盤，觀眾投入度高到連廣告時間都捨不得轉台，成功為週末綜藝戰場投下一顆震撼彈。

《週末最強大》由綜藝大哥胡瓜攜手金鐘視帝陳亞蘭、全方位藝人歐漢聲聯手主持，節目內容多元豐富，包含古裝劇單元「現代包青天」、歌舞秀「瓜瓜夜總會」、外景料理單元「胡蘭歐出任務」，後續更將推出全新「驚聲尖笑 2.0」單元，層層堆疊話題。三位主持人憑藉深厚功力與高人氣，成功擄獲觀眾目光，被封為新一代「師奶殺手」。

首播開紅盤《週末最強大》老少咸宜通吃。（華視提供）

首播後好評如潮，粉絲留言不斷敲碗節目前進各地市場拍外景。華視與緯來長官也特別準備炸雞與香檳替節目慶功，香檳噴發象徵收視大開紅盤，現場氣氛熱烈。

胡瓜透露，首播當天他特地開直播與觀眾一同收看，心情其實相當緊張，但看完播出後直呼「非常滿意」。陳亞蘭則分享，看到網友留言稱讚節目「沒有冷場、節奏流暢，終於等到這樣的綜藝節目」，讓她感到十分開心。節目中三人各展長才，由胡瓜領軍歌唱秀「瓜瓜夜總會」、陳亞蘭全力指導「新版包青天」，歐漢聲則憑藉廚藝實力坐鎮外景主菜單元「胡蘭歐出任務」。

《週末最強大》收視慶功。左至右：歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭。（華視提供）

歐漢聲更笑喊，希望《週末最強大》能做到「上到99、下到剛會走，阿嬤帶外孫一起看」。三人也對收視率立下豪語，若收視破2，胡瓜將開放華視一樓大廳邀觀眾一起看片；歐漢聲則加碼親自下廚。若收視衝破4，歐漢聲更放話「只穿圍裙送iPhone 17」，胡瓜也承諾現場買炸雞與珍奶讓觀眾吃到飽。

首播內容同樣精彩，「瓜瓜夜總會」邀請張秀卿同台演唱，並推出真假組合橋段，包括「張秀卿與那那大師」、「蕭煌奇與邵大倫」、「王彩樺與張文綺」，以及舒子晨、Amanda、妮摳組成的全新女團「辣殺 GIRL」演出Wonder Girls經典神曲《Nobody》，舞蹈默契驚豔全場。「新版包青天」由陳亞蘭霸氣詮釋包青天，胡瓜化身「瓜大人」，再加上張榕容、楊繡惠、白雲等重量級卡司助陣，笑點密集到讓觀眾直呼捨不得轉台。

《週末最強大》收視慶功。左至右：歐漢聲、胡瓜、陳亞蘭。（華視提供）

外景單元「胡蘭歐出任務」同樣獲得滿滿好評，許多鄉親留言希望節目未來能走遍全台市場與粉絲近距離互動。《週末最強大》首播即站穩腳步，也讓觀眾期待接下來每週六晚間的最強娛樂時光。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

