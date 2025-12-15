爸爸中風、媽媽失智「鋼鐵千金」急返台 長照6年一度崩潰「想凍死自己」

公益女神「楊楊」楊婷婭新單曲《Come get my love》性別平權發聲。

〔記者張釔泠／台北報導〕公益女神「楊楊」楊婷婭推出單曲《Come get my love》挺多元性別、性別平權，從小移民加拿大的她，為了中風後變成植物人的父親返台，貼身照顧了6年，期間母親也確診失智症，讓她體悟到生命很短暫，必須在有限的時間裡，做更多有意識的事情。

楊楊的爸爸從事鋼鐵業，她是「鋼鐵千金」，畢業後在加拿大擔任老師，但因父親中風後半身癱瘓，毅然而然辭掉工作回台，照護爸爸4年，這期間又發現媽媽不對勁，「有一年吃完年夜飯的隔天，媽媽餵爸爸吃飯，爸爸噎到了，從監視器看到媽媽當下沒有任何處理。」家人們才意識到媽媽可能身體也有狀況，趕緊帶她去檢查，結果竟是罹患了失智症。

請繼續往下閱讀...

公益女神「楊楊」楊婷婭新單曲《Come get my love》性別平權發聲。

爸爸因為噎到變成植物人，她又持續照顧了兩年，後來爸爸因為細菌感染，在6、7年前過世，至今媽媽也還是需要她的看顧，這一路下來她一度罹患了憂鬱症，「因為長照就是一條走下坡的路，不像照顧小孩會越來越好，最好也就是維持現狀。」她最崩潰時也有想不開的念頭，溫哥華冬天氣溫可降到零下10幾度，「因為我怕痛，想說凍死自己好了。」幸好沒做傻事，後來靠著心理諮商、冥想、瑜珈才慢慢走出來。

提起爸爸的遺願，她說爸爸向來很酷，從小就教導她不要覺得自己是女生就受到限制，想買什麼就自己賺錢去買，若看到女兒現在活出帥氣的樣子，應該很驕傲，她也因為經歷這些過程，體認到人生無常，也因此決定投身公益，除了關懷流浪動物，現在更關注多元性別，新歌便為LGBT+族群發聲。

公益女神「楊楊」楊婷婭新單曲《Come get my love》性別平權發聲。（心動藝能提供）

她談戀愛也看重靈魂，交往對象不分性別，「我男生女生都可以，不要限制自己。」在加拿大唸大學時曾經與同樣來自台灣的女生交往，後來因為個性不合協議分手，至今有過6段情史，目前則是單身兩年。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法