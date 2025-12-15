自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《好運來》曾子益演壞人被當街辱罵 驚收死亡威脅：壓力前所未有

曾子益在《好運來》飾演反派「楊克帆」。（民視提供）曾子益在《好運來》飾演反派「楊克帆」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾子益在民視八點檔《好運來》飾演反派，他近來YouTube節目《娛樂超skr》提到，因角色設定過於寫實、壞到入骨，不只讓觀眾恨得牙癢癢，甚至連戲外生活都受到不小影響，直呼：「演壞人真的比以前更辛苦。」

曾子益在《好運來》將角色「楊克帆」的心機、狠勁與惡行詮釋得淋漓盡致，成功讓觀眾完全入戲。他分享近期拍攝外景時，曾遇到讓人哭笑不得，卻又相當震撼的經驗。某次在戶外拍戲，竟被當地民眾當場大聲辱罵，甚至直接被趕離現場。

曾子益在《好運來》表現突出。（翻攝自臉書）曾子益在《好運來》表現突出。（翻攝自臉書）

曾子益回憶，對方情緒激動地對他喊出粗口，還把劇中情節搬到現實生活中，質問：「為什麼不聽媽媽的話？」讓他深刻感受到觀眾對角色的強烈投射。

更讓人擔心的是，隨著劇情推進，部分觀眾的情緒也變得更加激烈。曾子益透露，近來在社群平台收到大量私訊，其中不乏帶有強烈情緒，甚至威脅意味的留言，內容直言要他去死，還有人揚言傷害他本人。他無奈表示，這次收到的私訊數量比以往更多，因為角色「真的比較壞」，也讓他承受前所未有的壓力。

曾子益在《好運來》演反派讓觀眾恨得牙癢癢。（翻攝自臉書）曾子益在《好運來》演反派讓觀眾恨得牙癢癢。（翻攝自臉書）

儘管如此，曾子益仍展現專業演員的高度自覺與成熟心態。他坦言，從另一個角度來看，這樣的反應某種程度也是一種成就感，代表自己的表演成功讓觀眾產生情緒連結。

曾子益也不忘藉此機會向觀眾溫柔喊話，希望大家能理性看戲、不要過度入戲。他表示，戲劇中若沒有反派，就無法襯托出好人的存在，反派角色本身也是一種犧牲，是為了讓故事更完整、讓觀眾看到更多正向價值。

曾子益的一席話，道出了八點檔演員在高討論度角色背後的辛酸與壓力。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中