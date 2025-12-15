《好運來》曾子益演壞人被當街辱罵 驚收死亡威脅：壓力前所未有

曾子益在《好運來》飾演反派「楊克帆」。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾子益在民視八點檔《好運來》飾演反派，他近來在YouTube節目《娛樂超skr》提到，因角色設定過於寫實、壞到入骨，不只讓觀眾恨得牙癢癢，甚至連戲外生活都受到不小影響，直呼：「演壞人真的比以前更辛苦。」

曾子益在《好運來》將角色「楊克帆」的心機、狠勁與惡行詮釋得淋漓盡致，成功讓觀眾完全入戲。他分享近期拍攝外景時，曾遇到讓人哭笑不得，卻又相當震撼的經驗。某次在戶外拍戲，竟被當地民眾當場大聲辱罵，甚至直接被趕離現場。

曾子益在《好運來》表現突出。（翻攝自臉書）

曾子益回憶，對方情緒激動地對他喊出粗口，還把劇中情節搬到現實生活中，質問：「為什麼不聽媽媽的話？」讓他深刻感受到觀眾對角色的強烈投射。

更讓人擔心的是，隨著劇情推進，部分觀眾的情緒也變得更加激烈。曾子益透露，近來在社群平台收到大量私訊，其中不乏帶有強烈情緒，甚至威脅意味的留言，內容直言要他去死，還有人揚言傷害他本人。他無奈表示，這次收到的私訊數量比以往更多，因為角色「真的比較壞」，也讓他承受前所未有的壓力。

曾子益在《好運來》演反派讓觀眾恨得牙癢癢。（翻攝自臉書）

儘管如此，曾子益仍展現專業演員的高度自覺與成熟心態。他坦言，從另一個角度來看，這樣的反應某種程度也是一種成就感，代表自己的表演成功讓觀眾產生情緒連結。

曾子益也不忘藉此機會向觀眾溫柔喊話，希望大家能理性看戲、不要過度入戲。他表示，戲劇中若沒有反派，就無法襯托出好人的存在，反派角色本身也是一種犧牲，是為了讓故事更完整、讓觀眾看到更多正向價值。

曾子益的一席話，道出了八點檔演員在高討論度角色背後的辛酸與壓力。

